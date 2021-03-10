《華視新聞資訊台》上架CH52北市府有意見　NCC要求補件再議



▲中嘉數位有線電視申請《華視新聞資訊台》上架CH52，華視總經理莊豐嘉(左)、公視代理總經理徐秋華10日前往NCC說明（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



中嘉數位有線電視集團12家系統台申請《華視新聞資訊台》上架CH52，10日遭NCC要求補件、續行審議，發言人翁柏宗表示，包括台北市政府以及NCC委員都有意見或需請華視再補充資料，之後再行審議。NCC罕見的以不方便透露，未說明需補件為何。



中嘉12家系統是在2月8日向NCC申請《華視新聞資訊台》上架CH52案，經過1個多月徵詢地方政府意見後，10日排入最終委員會審議。包括中嘉執行長揭朝華、華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華都到會說明。NCC委員在聽取說明後，未做出決議。



翁柏宗表示，台北市政府在回覆意見時有表達看法，這部份NCC會納入審酌，但NCC不說台北市政府的意見為何？NCC7位委員對本案關注的議題為何？華視需再補充什麼資料？等等疑問，NCC也未多做說明，態度非常神秘。





▲《台視新聞台》爭取入主CH52（圖／台視提供）

《中天新聞台》因換照失利，於2020年12月12日被有線電視系統下架後，多家新聞台積極爭取CH52黃金頻段的位置，截至3月仍無法有任何一家獲NCC許可入主CH52。

NCC多次強調，頻道異動屬於有線電視系統台的權利，再由NCC審議系統台的提案，但目前為止，NCC審議的焦點集中在擬上架的新聞台，並非提出申請的有線台，顯示NCC對那一家新聞台才夠資格在CH52播出有高規格期待。



新聞台申請上架有線電視系統CH52情況一覽表(2021.0310)



《華視新聞資訊台》

中嘉12系統(吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、數位天空、北 健、三冠王、雙子星、慶聯、港都)+聯維、寶福，共14系統116萬戶



《台視新聞台》

北都數位、全國數位、洄瀾、東亞、東台有線、東台有線播送、名城事 業、澎湖有線、祥通等計 9 家系統經營者，36萬戶



CH52空白，41家有線台尚未申請

凱擘+台固、台數科、TBC、大豐等





