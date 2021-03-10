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《華視新聞資訊台》上架CH52北市府有意見　NCC要求補件再議

▲▼公廣集團申請52台記者說明會，由華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華共同出面說明公廣集團與華視將聯手合作搶進中天撤照後釋出的52台頻道。（圖／記者湯興漢攝）
▲中嘉數位有線電視申請《華視新聞資訊台》上架CH52，華視總經理莊豐嘉(左)、公視代理總經理徐秋華10日前往NCC說明（資料照片／記者湯興漢攝）

記者陳世昌／台北報導

中嘉數位有線電視集團12家系統台申請《華視新聞資訊台》上架CH52，10日遭NCC要求補件、續行審議，發言人翁柏宗表示，包括台北市政府以及NCC委員都有意見或需請華視再補充資料，之後再行審議。NCC罕見的以不方便透露，未說明需補件為何。

中嘉12家系統是在2月8日向NCC申請《華視新聞資訊台》上架CH52案，經過1個多月徵詢地方政府意見後，10日排入最終委員會審議。包括中嘉執行長揭朝華、華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華都到會說明。NCC委員在聽取說明後，未做出決議。

翁柏宗表示，台北市政府在回覆意見時有表達看法，這部份NCC會納入審酌，但NCC不說台北市政府的意見為何？NCC7位委員對本案關注的議題為何？華視需再補充什麼資料？等等疑問，NCC也未多做說明，態度非常神秘。

▲▼台視新聞台,台視新聞主播群,台視新聞採訪車隊,台視新聞團隊獲第53屆金鐘獎與2018年卓越新聞獎照片。（圖／台視提供）
▲《台視新聞台》爭取入主CH52（圖／台視提供）

《中天新聞台》因換照失利，於2020年12月12日被有線電視系統下架後，多家新聞台積極爭取CH52黃金頻段的位置，截至3月仍無法有任何一家獲NCC許可入主CH52。

NCC多次強調，頻道異動屬於有線電視系統台的權利，再由NCC審議系統台的提案，但目前為止，NCC審議的焦點集中在擬上架的新聞台，並非提出申請的有線台，顯示NCC對那一家新聞台才夠資格在CH52播出有高規格期待。

新聞台申請上架有線電視系統CH52情況一覽表(2021.0310)

《華視新聞資訊台》
中嘉12系統(吉隆、長德、萬象、麗冠、新視波、家和、數位天空、北 健、三冠王、雙子星、慶聯、港都)+聯維、寶福，共14系統116萬戶

《台視新聞台》
北都數位、全國數位、洄瀾、東亞、東台有線、東台有線播送、名城事 業、澎湖有線、祥通等計 9 家系統經營者，36萬戶

CH52空白，41家有線台尚未申請
凱擘+台固、台數科、TBC、大豐等


 

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