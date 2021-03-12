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華視付費上架CH52有差別待遇？NCC調查新聞台上架費用

▲▼NCC發函有線電視台全面普查新聞台上架費用（圖／業者提供）
▲NCC近日發函有線電視台全面普查新聞台上架費用（圖／業者提供）

記者陳世昌／台北報導

《華視新聞資訊台》上架CH52又有新狀況，NCC近日發函所有有電視系統台，要求填報「涉新聞內容的頻道上架費用明細表」，目前正是審議關鍵時刻，NCC突如其來的行政調查，有業者解讀為NCC將調查華視需付費上架CH52，是否有線電視仍存在上下架差別待遇的問題？

根據收到調查函的業者指出，NCC要求不論基本頻道或付費頻道，凡是與新聞或財金有關的新聞台，除了目前的CH49~CH58新聞台區塊內的，還有CNN、NHK等外國新聞台，以及股票財經台等等，上架費用明細都要報給NCC。

業者很納悶，這種營業機密是否非要提供給主管機關不可？而且上架費的資訊直接向頻道商拿是不是更快更精準？如果真的要查，邏輯上針對有線台的部份，應該是要查給頻道商多少授權費才對，「我收人多少錢你也要管？真的讓人看不懂，難道是為特定對象而來？」

對於NCC行政調查，系統台業者覺得很莫名其妙，不了解NCC要查上架費是什麼意思，而且不是全面性各類頻道普查，只是查新聞台的部份。有人甚至懷疑，NCC是因為在審議華視付費上架CH52，衍生出有線電視仍存在上下架差別待遇的問題？

▲▼公廣集團申請52台記者說明會，圖為公視代理總經理徐秋華。（圖／記者湯興漢攝）
▲公廣集團爭取《華視新聞資訊台》以付費方式上架有線電視CH52明，負責審議的NCC因而調查新聞台付上架費情況。（圖／記者湯興漢攝）

另有業者指出，目前有線電視新聞區塊CH49~CH58之間並沒有需付費才能上架的新聞台，如果華視需付費才能上架CH52，NCC是否會把這種情況看成是差別待遇？

該業者表示，5家無線電視台在數位化之後的副頻道，過往大多是無償提供給有線電視台播出，無授權費可拿也不用支付上架費。即使3年前《民視新聞台》、《民視第一台》、《民視台灣台》首次綁定在一起調高價格出售，但帳面仍是掛在屬於衛星頻道的《民視新聞台》授權費。

NCC官員表示，這個調查沒有針對個別頻道，也不是因為目前審議中的CH52上架案，而是對業界交易方式做背景通盤性的了解，與華視新聞台上架CH52也無關。

過往多年有線電視台與頻道之間曾發生過不少授權費爭議案，甚至出現斷訊風波，NCC尚不曾出現全面查授權費或上架費的行動，如今正值華視擬付費上架CH52審議期間，NCC的全面調查新聞台上架費行為，讓業界有無限想像空間。

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