陳耀祥不後悔說出CH52給公廣集團機會　NCC委員有理想性非市場派



▲NCC主委陳耀祥建議CH52給公廣集團一個機會，遭致外界猛批有失主委立場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC主委陳耀祥日前公開建議CH52給公廣集團一個機會，遭致外界猛批有失主委立場，5日他再次詳述自己的想法，其實支持公共媒體是委員內部交換意見後，透過他的嘴巴講出來的，「我知道這個分寸很難拿捏，畢竟是由有線電視系統業者去處理這個事，大家說我很強勢去主導這個事，其實沒有這麼厲害。確實當時是這麼想的，所以現在也沒有什麼好後悔。」



陳耀祥說，他提出建議給公廣集團一個機會進駐CH52，但排頻本來就是系統商去安排，只是當時委員在內部有交換過意見，認為台灣整個市場看起來都是商業新聞台，很少有公共性的出現，是不是可能有公共屬性的新聞頻道出現？「坦白講這句話是我們內部有先溝通過，再由我講出來，不是我個人意見。」



外界有評論NCC有政治派系考量，他認為其實NCC委員基本上都是學者，沒有這麼政治去想到這些，就是想說台灣公共媒體為什麼都長不大？基本是沒有一個比較好的舞台、一個位置，需要一個機會，是這樣的想法。





▲公廣集團爭取以華視新聞台入主有線電視CH52，獲得NCC委員理念上的支持。（資料照片／記者湯興漢攝）



陳耀祥不否認NCC希望有一個公廣集團新聞頻道，或許是因為委員多數是學者出身，比較有理想性一點，不是市場派的，思維是不同。

既然委員們都有這種想法，是不是未來就朝這會個結果去審議？陳耀祥說，最後還是要看系統台申請案怎麼送。

對於公廣集團《華視新聞資訊台》擬採取付費上架CH52，是否會被認為低人一等？畢竟有線電視頻道通常內容為商業性的例如股票、購物台才會付費上架？陳耀祥認為，如果華視新聞台付費上CH52，確實是新聞區塊裡唯一付上架費的新聞頻道，但是否付費上架，基本上是談判實力的問題，不是買不買的問題，目前華視談判力確實比較弱。