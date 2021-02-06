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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳耀祥不後悔說出CH52給公廣集團機會　NCC委員有理想性非市場派

▲▼NCC記者會說明中天撤照案 主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）
▲NCC主委陳耀祥建議CH52給公廣集團一個機會，遭致外界猛批有失主委立場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳世昌／台北報導

NCC主委陳耀祥日前公開建議CH52給公廣集團一個機會，遭致外界猛批有失主委立場，5日他再次詳述自己的想法，其實支持公共媒體是委員內部交換意見後，透過他的嘴巴講出來的，「我知道這個分寸很難拿捏，畢竟是由有線電視系統業者去處理這個事，大家說我很強勢去主導這個事，其實沒有這麼厲害。確實當時是這麼想的，所以現在也沒有什麼好後悔。」

陳耀祥說，他提出建議給公廣集團一個機會進駐CH52，但排頻本來就是系統商去安排，只是當時委員在內部有交換過意見，認為台灣整個市場看起來都是商業新聞台，很少有公共性的出現，是不是可能有公共屬性的新聞頻道出現？「坦白講這句話是我們內部有先溝通過，再由我講出來，不是我個人意見。」

外界有評論NCC有政治派系考量，他認為其實NCC委員基本上都是學者，沒有這麼政治去想到這些，就是想說台灣公共媒體為什麼都長不大？基本是沒有一個比較好的舞台、一個位置，需要一個機會，是這樣的想法。

▲▼公廣集團申請52台記者說明會，由華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華共同出面說明公廣集團與華視將聯手合作搶進中天撤照後釋出的52台頻道。（圖／記者湯興漢攝）
▲公廣集團爭取以華視新聞台入主有線電視CH52，獲得NCC委員理念上的支持。（資料照片／記者湯興漢攝）

陳耀祥不否認NCC希望有一個公廣集團新聞頻道，或許是因為委員多數是學者出身，比較有理想性一點，不是市場派的，思維是不同。

既然委員們都有這種想法，是不是未來就朝這會個結果去審議？陳耀祥說，最後還是要看系統台申請案怎麼送。

對於公廣集團《華視新聞資訊台》擬採取付費上架CH52，是否會被認為低人一等？畢竟有線電視頻道通常內容為商業性的例如股票、購物台才會付費上架？陳耀祥認為，如果華視新聞台付費上CH52，確實是新聞區塊裡唯一付上架費的新聞頻道，但是否付費上架，基本上是談判實力的問題，不是買不買的問題，目前華視談判力確實比較弱。

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