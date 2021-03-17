　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不滿姪兒被喊「細漢的」　高雄男揪眾押人至宮廟持球棒痛毆

記者黃子倩／高雄報導

高雄鼓山區17日清晨3點多傳出一起聚眾鬥毆事件，一度被傳是「惡煞押落單男至廟旁私刑」，警方介入偵辦，發現雙方的糾紛起因是被害人涉嫌出言羞辱嫌犯的姪子，導致這起3車9人參與的聚眾糾紛案，現場一名尤性男子受傷送醫，經警方快打部隊追人，漏夜帶回涉案的9人，並將涉嫌用球棒毆人以及徒手打人的黃嫌與陳嫌兩人移送。

▲▼男子疑似辱罵人姪子慘遭押走痛毆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄男子遭押走痛毆，警方漏夜找到9名涉案人。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，一開始接獲報案趕到現場時，只有看到受傷的尤姓男子一人，動手的嫌疑人皆已逃離，被害人聲稱並不認識對方，指出他原本在三民區，突然遭人強押上車帶到鼓山區安海街一間宮廟，對方劈頭問他為何「辱罵自己的姪子？」，並在外人面前聲稱他的姪子是「細漢的」，結果雙方一言不合，陳男先徒手毆打尤男頭部，黃男見狀再拿球棒助陣，接著一群人就離開。

今天早上，涉案的9人全數到案，警方指出除了涉嫌動手打人的陳姓及黃姓男子外，另外同行的何姓、吳姓男子以及洪女皆表示自己當時僅「在旁圍觀」，並無參與押人與打人的狀況，警方訊後將陳、黃兩人移送，其餘人等則函送法辦。

▲▼男子疑似辱罵人姪子慘遭押走痛毆 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄男子遭押走痛毆，警方漏夜找到9名涉案人。（圖／記者黃子倩翻攝）

►「時間對我們來說完全沒用！」

更多新聞：

快訊／高雄男深夜被押到西子灣痛毆！　路倒街頭濺血

高雄鴨霸女1年欠租11個月！水電也沒繳　反要房東付27萬修繕費

姊弟戀10多年...高雄女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他淚曝分手原因

ET快訊
鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆
快訊／郭雪芙打臉「點頭嫁孫其君」　發聲明回應了
出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭谷風隧道　50分鐘後爆6死39
免費吃壽司瘋改名　記住次數免成終身「鮭魚」
「蘇大媽」慘了！挨告6罪　二審加重判刑結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南知名大腸麵線「大鍋」晾門口消失　警2小時逮紅衣婦

重達230KG的她意識模糊！8勇消用毛毯包覆　花3小時「5F抬到1F」

蘇花車禍他腿斷…急尋昏迷妻！院方吐「1句話」一家終團圓

中油作業車硬卡地下道　老鳥解圍！輪胎放氣催油門脫困

出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭「谷風隧道」…50分鐘後爆6死39傷

「蘇大媽」慘了！檢舉達人挨告6罪　二審加重改判1年確定

快訊／BMW男低頭撿東西下秒糗了！路邊車慘被撞進水溝近全毀

快訊／台中翁「油門當剎車」…安全氣囊炸開！連環撞倒路旁8機車

公公喊小三「媳婦」　正牌人妻忍9個月反擊！獲賠30萬

嘉市議長涉零元購屋超貸　買房1500萬簽約3300萬：農會核貸1950萬

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

台南知名大腸麵線「大鍋」晾門口消失　警2小時逮紅衣婦

重達230KG的她意識模糊！8勇消用毛毯包覆　花3小時「5F抬到1F」

蘇花車禍他腿斷…急尋昏迷妻！院方吐「1句話」一家終團圓

中油作業車硬卡地下道　老鳥解圍！輪胎放氣催油門脫困

出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭「谷風隧道」…50分鐘後爆6死39傷

「蘇大媽」慘了！檢舉達人挨告6罪　二審加重改判1年確定

快訊／BMW男低頭撿東西下秒糗了！路邊車慘被撞進水溝近全毀

快訊／台中翁「油門當剎車」…安全氣囊炸開！連環撞倒路旁8機車

公公喊小三「媳婦」　正牌人妻忍9個月反擊！獲賠30萬

嘉市議長涉零元購屋超貸　買房1500萬簽約3300萬：農會核貸1950萬

台啤守護神威能　米勒本季第3度奪SBL單週MVP

湖人老將膝傷不想動刀：我價值不在場上　衛冕軍至少補1人

老虎伍茲回家了！推特喜報平安　在家治療「每天都要更強壯」

直擊出事旅行社台北如空城！好視野：一整天很忙...全員都在現場協助

柯文哲與童振源啟動酷僑專案　3大目標讓「台北酷課雲」變「觔斗雲」

胡金龍遭冷凍！神人挖出「連官網照片都假的」　超猛細節被笑推爆

【廣編】鋼鐵「甘家」重新跨足建築業「甘霖環翠」圓滿完銷

鬆口選台中市長？　蔡其昌：還有很多人選之後再說啦！

比特「全副武裝」去散步！對街貴賓突衝過來　她傻：牽繩買不起？

國台辦推銷「農林22條」三特點　朱鳳蓮：幫忙拓展大陸內銷市場！

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

社會熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

酒店正妹不做S包廂廁所遭硬上　姊妹淘敲門男客不理

和平醫護理站紀錄曝光　被砍運將等死24小時全都露

4車出遊1車撞山　乘客曝急過3彎：完了

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

看著21歲女死在眼前…復興里長「見侯友宜哭跪」求幫忙

夫妻共遊命喪蘇花　兒哭捶醫院門

遊覽車撞山6死名單曝光！

網友一眼認出！父母險赴蘇花6死遊

閨蜜約出遊　坐上死亡遊覽車

遊覽車撞山壁6死…兒招魂淚崩：媽媽要認車

更多熱門

相關新聞

即／BMW男低頭撿東西　把路邊車被撞進水溝　

即／BMW男低頭撿東西　把路邊車被撞進水溝　

高雄市岡山區16日深夜11點多發生一起車禍，一名36歲男子駕駛BMW由巨輪路東向西外側車道直行，車子卻突然失控撞上路邊停車格內的靜止車輛，造成該輛自小客車整台被撞進水溝內，幸好當時車上並沒有人，肇事男子也沒有受傷，僅兩造車損。

媽搭死亡遊覽車　親睹「友人眼珠掉出」嚇壞！

媽搭死亡遊覽車　親睹「友人眼珠掉出」嚇壞！

比熊犬溜出去遭小貨車惡意輾過亡　飼主怒報警

比熊犬溜出去遭小貨車惡意輾過亡　飼主怒報警

轎車凌晨撞中壢交通中隊！荷槍警急圍捕

轎車凌晨撞中壢交通中隊！荷槍警急圍捕

女疑中邪險爬4樓窗　男警神喊一句

女疑中邪險爬4樓窗　男警神喊一句

關鍵字：

高雄鼓山區聚眾鬥毆辱罵姪子警方細漢影音

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

直擊祖雄摩鐵進出3小時！載烏克蘭正妹

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

歐陽娜娜無P圖「粗腿照」網怒了

江宏傑深夜曬兒女照　零Tag福原愛

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

周潤發罕見臭臉！山友曝合照過程

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面