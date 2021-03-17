不滿姪兒被喊「細漢的」　高雄男揪眾押人至宮廟持球棒痛毆

記者黃子倩／高雄報導

高雄鼓山區17日清晨3點多傳出一起聚眾鬥毆事件，一度被傳是「惡煞押落單男至廟旁私刑」，警方介入偵辦，發現雙方的糾紛起因是被害人涉嫌出言羞辱嫌犯的姪子，導致這起3車9人參與的聚眾糾紛案，現場一名尤性男子受傷送醫，經警方快打部隊追人，漏夜帶回涉案的9人，並將涉嫌用球棒毆人以及徒手打人的黃嫌與陳嫌兩人移送。

▲高雄男子遭押走痛毆，警方漏夜找到9名涉案人。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方指出，一開始接獲報案趕到現場時，只有看到受傷的尤姓男子一人，動手的嫌疑人皆已逃離，被害人聲稱並不認識對方，指出他原本在三民區，突然遭人強押上車帶到鼓山區安海街一間宮廟，對方劈頭問他為何「辱罵自己的姪子？」，並在外人面前聲稱他的姪子是「細漢的」，結果雙方一言不合，陳男先徒手毆打尤男頭部，黃男見狀再拿球棒助陣，接著一群人就離開。

今天早上，涉案的9人全數到案，警方指出除了涉嫌動手打人的陳姓及黃姓男子外，另外同行的何姓、吳姓男子以及洪女皆表示自己當時僅「在旁圍觀」，並無參與押人與打人的狀況，警方訊後將陳、黃兩人移送，其餘人等則函送法辦。

▲高雄男子遭押走痛毆，警方漏夜找到9名涉案人。（圖／記者黃子倩翻攝）

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