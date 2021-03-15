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社會 社會焦點 保障人權

高雄鴨霸女欠租11月挨告　竟要求房東付她27萬修繕費

▲▼高雄橋頭地院。（圖／翻攝Google Map）

▲橋頭地院外觀。（圖／翻攝Google Ｍaps)

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名賴姓婦人向熊姓男子承租位在左營的一間房屋，簽了2年的租約，房屋出租前，賴女要求熊姓房東先花3萬元委託賴女的姐夫修繕粉刷，但是一切安排妥當後，待賴女入住卻開始拒繳水電話瓦斯費，甚至從第2年開始積欠房租長達11個月，熊男事後受不了向賴女提告，她卻辯稱是「屋況太差」，自掏腰包修繕前後花了27萬，要求抵銷租金，但法院審理時她卻連單據都拿不出來，最後被判要給租金16萬並搬離租屋處。可上訴。

判決書寫道，熊男租給賴女的房屋位在高雄左營區一棟電梯大樓的19樓，去年他向賴女提告，原因就是，雙方原本約定去年7月第一週讓她搬入，但是賴女反映希望熊男可以在她搬入前先將房屋粉刷修繕，並且指定介紹自己的姐夫來承做工程，熊男因此先花了3萬元整理房屋，雙方於7月8日修繕完工後簽立租賃契約，租約簽訂2年，每月租金1萬元，水電瓦斯費也得由賴女負擔。

熊男表示賴女入住後，從7月到10月都沒繳水電瓦斯費，他曾請賴女核對轉帳代繳的帳單，要求她連同下個月房租一起匯入，沒想到賴女卻置之不理，更誇張的是，賴女入住第2年後開始連房租都拖欠、不繳，也不願意結清欠款提早搬離，熊男先後統計，賴女入住後一共積欠租金11萬及水電瓦斯費5萬多，累積欠費16萬多元。

沒想到賴女不願意搬離，還反駁說入住後「屋況很差」，多次向熊男反應屋子漏水、掉漆，甚至瓦斯管線長達10多年沒有更換，賴女認為這有瓦斯外洩及爆炸的可能，加上馬桶也老舊阻塞不時會冒出污水，水費因此暴增，她和兒子曾經在浴室滑倒受傷，反指控熊男沒有負責賠償。

口說無憑，賴女事後拿出自己手寫的「自行修繕總費用單」，還有一家工程行開出的「估價單」，指控熊男多次忽視她提出的房屋修繕要求，造成損害擴大，無奈之餘，她只能自掏腰包修整，前後單據顯示總計花費高達27萬多，應該可以和積欠的租金及水電瓦斯費相抵，此外，熊男還應該還她16萬多元。

法官審酌，雖在《民法》中規定，承租人得自行修繕再請求出租人償還費用或從租金中扣除，不過此項規定，前提是房屋需有修繕必要，但依據瓦斯公司的檢測紀錄，該房屋的管線及各項目檢測表均合格，再加上賴女提出的房屋修繕購物發票，上面記載的細項是浴室清潔劑等居家用品，修繕明細也是賴女自行手寫，沒有她實際支出修繕費用的收據可以佐證，因此判她敗訴，需返還積欠房東的16萬多元並返還房屋。可上訴。

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