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社會 社會焦點 保障人權

死亡遊覽車猛撞山壁！她肋骨斷3根　見「友人眼珠掉出」嚇壞

記者陳羿妏、邱中岳／宜蘭報導

新北市新店區復興里舉辦自強活動，赴花蓮兩天一夜，孰料，昨（16日）下午回程途中，遊覽車卻於舊蘇花115K（東澳段）撞上山壁，釀6死39傷。家屬得知後，紛紛趕往醫院了解，其中，一名傷者家屬今稍早接受訪問時，透露其母親事發當下，因親眼看到友人眼珠子掉出，目前仍在驚嚇當中。

▲▼家屬表示，媽媽親眼看到友人眼珠子掉出。（圖／記者邱中岳攝、記者游芳男翻攝）

▲家屬表示，媽媽親眼看到友人眼珠子掉出。（圖／記者邱中岳攝、記者游芳男翻攝）

回顧整起事發經過，新店復興區里民到花蓮遊玩後，16日下午回程時，遊覽車疑剎車失靈，於舊蘇花115K（東澳段）撞上山壁，造成遊覽車車體嚴重毀損，且地面留下超長剎車痕跡，甚至有乘客噴飛車外，現場狀況慘不忍睹，一共造成6人死亡、39人輕重傷。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲▼遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

死者名單包含21歲呂姓女子、60歲溫姓女子、61歲陳姓女子、63歲華姓男子、63歲蔡姓女子，以及78歲沈姓男子，而家屬待遺體相驗後，16日深夜返回案發地點進行招魂儀式，將不幸喪生的死者帶回家中安息，場面相當鼻酸。

▲▼遊覽車蘇花撞山6死…家屬招魂淚崩。（圖／記者陳以昇攝）

▲家屬招魂淚崩。（圖／記者陳以昇攝）

另外，部分傷者目前仍在醫院治療中，稍早一名不願具名的家屬向記者表示，其母親臉部、手部皆受傷，肋骨斷三根，且因母親事發當下，親眼見到友人眼珠子掉出，仍處於驚嚇過度狀態，不清楚駕駛當下怎麼開車，而他也感嘆「人平安就好，至少還活著就好」。

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