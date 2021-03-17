快訊／高雄男深夜被押到西子灣痛毆！　路倒街頭濺血

▲傷者倒在鼓山區哨船街。（圖／翻攝自Google Maps）



記者崔子柔／綜合報導

高雄鼓山分局今（17）日凌晨3時左右接獲報案，一名全身是傷的男子倒臥在鼓山區哨船街一間飯店前，警方將傷者送醫後，立即在附近展開搜索。

根據《東森新聞》報導，現場留有傷者拖鞋及血跡，員警當時攔下一部載有好幾名年輕人的小客車盤查，並帶回2部在附近的小客車回派出所釐清。

傷者透露，他被幾個人從高雄市三民區押走，被載到西子灣附近毆打，嫌犯早就離開，他走到飯店前體力不支才倒下，被民眾發現報警。