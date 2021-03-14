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姊弟戀10多年...高雄女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他淚曝分手原因

▲▼高雄女在鼓山區男友租屋處上吊。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女子在前男友租屋處輕生，家人聞訊震驚不捨。（圖／記者吳奕靖攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄鼓山區13日傳出一名女子輕生，37歲的宋姓女子在男友租屋處的2樓上吊身亡，嚇得男友趕快報警，隨著案情進一步偵辦，宋女最後與男友對話，是告知男友「你不要後悔」，據了解，兩人本是交往10多年的情侶，愛情長跑多年後，於一過多月前協議分手，但是男友擔心女子長期沒有工作，家人又都住在北部，會無法自力更生，因此默許女友繼續住在兩人昔日愛巢，沒想到13日晚間竟傳出輕生不幸。

警方指出，上吊輕生的37歲宋姓女子無業已經很久，而與她同住的36歲劉男（女子前男友）自稱從事網路業，由於劉男擔心前女友（宋女）分手後無法自力更生，讓宋女繼續一起同住在鼓山區的租屋處，並且劉男還出資給前女友開設飲料店，沒想到飲料店剛開幕沒幾天，女子就想不開輕生。

據悉，想不開的宋女13日晚間曾傳寫有「你不要後悔」的簡訊給劉男，現場沒有遺落任何藥物也沒有遺書，因此發現遺體的劉男第一時間情緒崩潰。儘管劉男跟警方供稱事前沒有和前女友吵架，但是宋女的哥哥從北部南下認屍，感到崩潰之餘不斷強調「妹妹個性活潑外向」，認定女子不可能輕生，甚至要求警方可以保留第一現場，直到家人都抵達後才進行下一步動作。

經了解，檢察官初步相驗後判定女子應是輕生，但經檢察官指示，之後將會覆驗，以釐清女子真正死因。

▲▼高雄女在鼓山區男友租屋處上吊。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女子在前男友租屋處輕生，家人聞訊震驚不捨。（圖／記者吳奕靖攝）

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