離婚半年前妻就生女...他驚覺被戴綠帽怒告！小王認了：一夜情就中

▲桃園市邱姓男子去年8月間，前妻產下一女後向法院提出婚生子女否認之訴，邱男怒告小王游姓男子侵害配偶權，求償80元精神撫慰金。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邱姓男子與妻子於去年2月離婚，但前妻卻在8月間產下1女，後來還向桃園地院提出婚生子女否認之訴，邱男等結果出爐確認女嬰並非其「種」，怒向地院提出小王游姓男子侵害配偶權，求償80萬元精神撫慰金；前妻坦承與游男有過一夜情而懷孕。游男也坦承確與邱妻發生過關係，但認為求償過高，後來與其前妻辦理結婚登記才知道原委；法官認為邱求償有據，但衡量雙方收入等因素，認為邱請求被告連帶給付精神慰撫金應以20萬元為當，可上訴。

邱男主張，他與妻子感情不睦，並於去年2月間辦妥離婚，前妻隨即在同年5月與游姓男子辦理結婚登記，同年8月還生下1女，邱男獲悉前妻向地院提出婚生子女否認之訴，確認女嬰並非他的「種」，以前妻生產日向前推敲約前妻懷孕時，與其還有婚姻關係存續，因而怒告「小王」游姓男子已侵害其配偶權，並求償精神撫慰金80萬元。

游姓男子坦承與邱姓前妻曾有過一夜情，但2人事發前已商討離婚多次，惟認邱男請求賠償金額過高，且前妻並未告知被告曾結婚之事實，2人後來辦理結婚登記時，才知曾與邱男結婚情事；前妻也坦承與邱婚姻關係存續中，與游男在不詳處所有過一夜情1次且因而受孕，同年8月產下1 女等事實，所以才提出否認婚生子女之訴。

桃園地院法官認為，邱男主張游男與前妻不法侵害其配偶權，構成共同侵權行為，對被告請求連帶負損害賠償責任為有理由，應予准許，但審酌邱男因此事件所受之損害、痛苦程度、被告侵害原告配偶權之情節，參以兩造間學經歷、社會地位及經濟狀況等一切情狀，認邱男請求游連帶給付精神慰撫金應以20萬元為適當，逾此部分之請求則屬無據，依侵害配偶權連帶賠償精神慰撫金20萬元，自2021年1月5日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，本案還可上訴。

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