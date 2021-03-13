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恐怖師生戀自錄A片灌硬碟　他廁所偷拍...被追出竟把3少女當性奴

▲桃園市邵姓男子2019年11月再桃園市某校女廁架設針孔偷拍女學生如廁，檢警後來查獲其電腦硬碟查出與多名未成年女學生性交與猥褻等照片。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲邵男在女廁用針孔偷拍學生如廁，檢警查扣他的電腦硬碟，挖出邵與3女學生性交等猥褻影片。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邵姓國中教師2019年間涉於學校女廁芳香劑內偷裝針孔相機，偷拍女學生如廁，被察覺法辦起訴。但檢警另查扣邵的電腦硬碟，還原被刪除覆蓋的內容，赫然發現，竟還有多名國中女學生性交、自慰等猥褻影片，邵應訊坦承與3名女學生交往期間拍攝。桃園地院審理時，邵與其中2女和解、1女拒絕原諒，法官審酌後，依違反兒童及少年性剝削條例，判刑3年8月，可上訴。

檢警調查，邵姓男子時任桃園市某私立中學國中部教師，涉嫌在2019年11月29日在學校女廁芳香劑盒內偷裝針孔攝影，有女學生如廁時發現小小燈光閃爍，驚覺遭偷拍，趕緊向老師報告，校方立即報警、調閱監視器，發現邵姓男老師竟進出女廁，隨即予以停職，桃檢偵辦後依妨害秘密罪嫌起訴。

桃園地院審理時，邵雖坦承犯行，但對犯案過程卻避重就輕，法官審酌，邵為人師表竟為滿足偷窺慾望竊錄，依妨害秘密罪判處6月有期徒刑。但檢警另查扣邵的電腦硬碟，懷疑可能還有其他女學生受害，經送刑事局還原處理，赫然發現有女學生裸露、性交與自慰等猥褻影片，再度傳訊邵到案。

邵男偵訊時供稱，2017年曾與班上1名女國中生發生戀情，要求她自行拍攝猥褻內容照片或影片供觀賞，女學生為愛自拍自慰、猥褻影片傳給邵，邵後來還把她帶回自己租屋處嘿咻5次且用手機錄下過程，再備份到行動硬碟「珍藏」。

檢方還查出，邵男2018年6月也曾要求另名國中女學生自拍裸露片，2019年另與第3名國中女學生交往，多次帶回租屋處或在校內等地，與對方擁抱、親吻，甚至發生多次性交行為，過程中仍以手機錄下性愛片。

桃園地院認為，邵男身為教職人員為滿足一己私慾，竟與14歲以上未滿16歲的國中女生性交，且拍錄性愛過程，法治觀念淡薄，影響被害少女身心健全，考量其坦承犯行，與其中2位女學生和解，但另1位學生與家長則拒絕原諒，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑3年8月，可上訴。

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