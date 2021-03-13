恐怖師生戀自錄A片灌硬碟　他廁所偷拍...被追出竟把3少女當性奴

▲邵男在女廁用針孔偷拍學生如廁，檢警查扣他的電腦硬碟，挖出邵與3女學生性交等猥褻影片。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市邵姓國中教師2019年間涉於學校女廁芳香劑內偷裝針孔相機，偷拍女學生如廁，被察覺法辦起訴。但檢警另查扣邵的電腦硬碟，還原被刪除覆蓋的內容，赫然發現，竟還有多名國中女學生性交、自慰等猥褻影片，邵應訊坦承與3名女學生交往期間拍攝。桃園地院審理時，邵與其中2女和解、1女拒絕原諒，法官審酌後，依違反兒童及少年性剝削條例，判刑3年8月，可上訴。

檢警調查，邵姓男子時任桃園市某私立中學國中部教師，涉嫌在2019年11月29日在學校女廁芳香劑盒內偷裝針孔攝影，有女學生如廁時發現小小燈光閃爍，驚覺遭偷拍，趕緊向老師報告，校方立即報警、調閱監視器，發現邵姓男老師竟進出女廁，隨即予以停職，桃檢偵辦後依妨害秘密罪嫌起訴。

桃園地院審理時，邵雖坦承犯行，但對犯案過程卻避重就輕，法官審酌，邵為人師表竟為滿足偷窺慾望竊錄，依妨害秘密罪判處6月有期徒刑。但檢警另查扣邵的電腦硬碟，懷疑可能還有其他女學生受害，經送刑事局還原處理，赫然發現有女學生裸露、性交與自慰等猥褻影片，再度傳訊邵到案。

邵男偵訊時供稱，2017年曾與班上1名女國中生發生戀情，要求她自行拍攝猥褻內容照片或影片供觀賞，女學生為愛自拍自慰、猥褻影片傳給邵，邵後來還把她帶回自己租屋處嘿咻5次且用手機錄下過程，再備份到行動硬碟「珍藏」。

檢方還查出，邵男2018年6月也曾要求另名國中女學生自拍裸露片，2019年另與第3名國中女學生交往，多次帶回租屋處或在校內等地，與對方擁抱、親吻，甚至發生多次性交行為，過程中仍以手機錄下性愛片。

桃園地院認為，邵男身為教職人員為滿足一己私慾，竟與14歲以上未滿16歲的國中女生性交，且拍錄性愛過程，法治觀念淡薄，影響被害少女身心健全，考量其坦承犯行，與其中2位女學生和解，但另1位學生與家長則拒絕原諒，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判刑3年8月，可上訴。

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