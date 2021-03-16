妻與小王激戰「那次流很多」　綠帽夫心寒：妳還讓兒子叫他爸

▲李女丈夫抓外遇，不僅在妻子護墊上驗出男性DNA，還驚見她要2人的小孩叫小王「爸」。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

李姓女子經營麵館，於2018年間與陳姓廚房助手外遇，李女丈夫發現2人不僅對話曖昧，還從垃圾桶翻出的李女護墊中，驗出男性DNA，更驚見妻子說想跟陳男生女兒，還要自己的兒子叫對方「爸爸」，氣得對陳男提告求償百萬，北院判陳男應賠20萬元。

陳男明知自己與李女各有婚姻、子女，仍與對方發展不倫關係，更於2018年9月間上門「提親」，向李女的母親及姐姐表示，「我要娶她」、「她會跟我姓愛，我包了她的幸福」、「一開始我們是錯的，後面（李女）覺得先生行為那麼爛，要離婚」，又稱李女丈夫同意讓妻子「勇敢去愛」，對他提告不合理。

李女丈夫於提告前，多次向妻子沉痛告白，「我真的還愛著妳，但又非常恨妳，妳不回頭、還聯手他（陳男）讓我離開這個家，說要替他生女兒，還讓我兒子叫他爸，妳知道今天是父親節嗎？」，期間也曾翻找垃圾桶，將李女的護墊送驗出男性DNA，李女在對話紀錄中，還與陳男討論到那次「流很多」。

法院認為，陳男稱李女丈夫原諒2人外遇，卻只提出與李女姐姐的對話紀錄，並無足夠證據支持說法，又見李女與陳男於2018年5月至8月的訊息中，多次討論到要各自離婚、出來同居，後來李女也向丈夫認錯，「先前我做錯了，請你原諒、高抬貴手饒了我」、「我跟陳男已經結束了」，認定陳男確實侵害李女丈夫配偶權，判賠20萬元。

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