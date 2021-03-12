花蓮五金行小開勒斃前妻再姦屍　3罪合併重判17年徒刑

▲謝姓男子勒斃前妻再姦屍，遭花蓮地方法院重判17年徒刑。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市經營五金行的謝姓男子與曾姓妻子去年初離婚，去年2月謝男要求復合找前妻到住處洽談，雙方發生激烈口角，謝男竟將曾女壓制在床上以雙手勒斃後竟起色心再姦污屍體，花蓮地方法院一審依殺人、傷害、污辱屍體罪，3案合併判決應執行有期徒刑17年。

調查指出，謝姓男子與曾姓女子去年1月談妥離婚但2人仍同住，2月3日凌晨謝男質疑前妻另結新歡，雙方在住處發生爭吵，謝男並以徒手毆打曾女，並以童軍繩勒住曾女脖子遭掙脫，曾女幸運逃離後向法院聲請保護令。

去年2月底謝男佯稱搬電腦要求曾女到住處會合，雙方見面又發生激烈爭吵。謝姓男子眼見曾女不願復合並要求謝男履行離婚協議並交付金錢，謝男一氣之下將曾女拖入房間內且反鎖房門，再把曾女推到床上以身體跨坐壓制，再徒手扼住曾女頸部直到曾女尿失禁當場死亡；謝男脫掉她的內外褲清理，竟起了色心汙辱曾女遺體，再以棉被覆蓋，當天傍晚搭火車逃亡至基隆友人家，還向友人透露自己失手殺妻。當晚曾女母親因聯繫不上女兒而報案，後來在曾男住處發現女兒遺體，警方隔天就逮捕逃至基隆的謝男。

法官審理認為被告謝男以徒手掐扼頸部方式殺害被害人，手段甚為兇殘，無情剝奪被害人性命，所為難容於一般社會，依傷害罪處有期徒刑1年，又犯殺人罪處有期徒刑14年6月；又犯污辱屍體罪處有期徒刑2年6月，合併應執行17年。

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