　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮五金行小開勒斃前妻再姦屍　3罪合併重判17年徒刑

▲謝姓男子勒斃前妻再姦屍，遭花蓮地方法院重判17年徒刑。（圖／記者王兆麟攝）

謝姓男子勒斃前妻再姦屍，遭花蓮地方法院重判17年徒刑。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市經營五金行的謝姓男子與曾姓妻子去年初離婚，去年2月謝男要求復合找前妻到住處洽談，雙方發生激烈口角，謝男竟將曾女壓制在床上以雙手勒斃後竟起色心再姦污屍體，花蓮地方法院一審依殺人、傷害、污辱屍體罪，3案合併判決應執行有期徒刑17年。

調查指出，謝姓男子與曾姓女子去年1月談妥離婚但2人仍同住，2月3日凌晨謝男質疑前妻另結新歡，雙方在住處發生爭吵，謝男並以徒手毆打曾女，並以童軍繩勒住曾女脖子遭掙脫，曾女幸運逃離後向法院聲請保護令。

去年2月底謝男佯稱搬電腦要求曾女到住處會合，雙方見面又發生激烈爭吵。謝姓男子眼見曾女不願復合並要求謝男履行離婚協議並交付金錢，謝男一氣之下將曾女拖入房間內且反鎖房門，再把曾女推到床上以身體跨坐壓制，再徒手扼住曾女頸部直到曾女尿失禁當場死亡；謝男脫掉她的內外褲清理，竟起了色心汙辱曾女遺體，再以棉被覆蓋，當天傍晚搭火車逃亡至基隆友人家，還向友人透露自己失手殺妻。當晚曾女母親因聯繫不上女兒而報案，後來在曾男住處發現女兒遺體，警方隔天就逮捕逃至基隆的謝男。

法官審理認為被告謝男以徒手掐扼頸部方式殺害被害人，手段甚為兇殘，無情剝奪被害人性命，所為難容於一般社會，依傷害罪處有期徒刑1年，又犯殺人罪處有期徒刑14年6月；又犯污辱屍體罪處有期徒刑2年6月，合併應執行17年。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
他捕獲3公斤大魚豪氣請全村　吃完一秒掉地獄：百萬美金沒了
梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」　港星曝現場混亂狀況
前空姐提油燒夫現況曝光！老公面臨截肢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

好想交女友！純情男「拉衣求認識」挨告　一句話救了他

台中醉騎士自摔…倒地「滿頭鮮血」送醫不治！機車噴飛數十公尺

前空姐傷勢現況曝！50％燒傷恐毀容　老公被潑油縱火面臨截肢

花蓮五金行小開勒斃前妻再姦屍　3罪合併重判17年徒刑

台南住宅惡火奪2命！屋主夫妻燒成焦屍　1消防分隊長遭倒塌牆壁壓傷

快訊／屏東萬丹工安意外！　3工人刷油漆「中毒倒地」送醫搶救中

機車直行煞不住撞擊轉彎汽車　騎士拋飛空中墜地不起

台中女求前夫撤告傷害突「11樓墜落亡」　夜遊男直擊血腥現場

台中清水轎車左轉遭大貨車「撞噴墜田」成廢鐵　21歲駕駛命危

快訊／東港高中驚傳逾30學生嘔吐、肚子痛　送醫急診

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

好想交女友！純情男「拉衣求認識」挨告　一句話救了他

台中醉騎士自摔…倒地「滿頭鮮血」送醫不治！機車噴飛數十公尺

前空姐傷勢現況曝！50％燒傷恐毀容　老公被潑油縱火面臨截肢

花蓮五金行小開勒斃前妻再姦屍　3罪合併重判17年徒刑

台南住宅惡火奪2命！屋主夫妻燒成焦屍　1消防分隊長遭倒塌牆壁壓傷

快訊／屏東萬丹工安意外！　3工人刷油漆「中毒倒地」送醫搶救中

機車直行煞不住撞擊轉彎汽車　騎士拋飛空中墜地不起

台中女求前夫撤告傷害突「11樓墜落亡」　夜遊男直擊血腥現場

台中清水轎車左轉遭大貨車「撞噴墜田」成廢鐵　21歲駕駛命危

快訊／東港高中驚傳逾30學生嘔吐、肚子痛　送醫急診

Uber Eats遭合作店家控「欠款」憂營運出狀況！業者回應了

台灣水果賣出去了！　蘇貞昌：鳳梨等4水果進軍東京奧運

曾莞婷時裝週「跩臉走秀」氣場全開！ 下台認了加鞋墊：矮得太突兀

林管處3千顆苗木贈台東東海岸3鄉鎮　首站成功鎮拉序幕

馬英九讚國民黨改革成功　江啟臣：黨主席責任是在低谷時挺住

31歲宅男搭上NFT熱潮！投資NBA虛擬球員卡　半年爽賺5.7億變巨富

美印太司令示警中國恐6年內攻打台灣　邱國正：國軍不會未演先轟動

中國式醃泡菜法！「裸男泡黃水撈菜」太衝擊　韓網哭喊：不敢吃了

史上最鬧熱！大港市集近200攤參加「中部肉圓扛壩子也來了」

台積電在竹、中、南、桃四大廠區種下4.5萬顆樹苗　實現綠化　　

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

水壺注硼砂　下毒女曝光秒轉學

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

快訊／東港高中驚傳逾30學生嘔吐、肚子痛　送醫急診

摩鐵員工進房解鎖　女網友未求救控性侵敗

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

惡作劇硼砂加水　中毒只能洗腎「無解毒劑」

台南深夜惡火！牆倒壓傷消防員　火場驚見2焦屍「身分不明」

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

更多熱門

相關新聞

女假扮前夫　詐騙現任夫前妻143萬元

女假扮前夫　詐騙現任夫前妻143萬元

上海市一名女子竟然冒用前夫身分，在網路上與現任丈夫的前妻結為好友，騙取信任後以公司快要倒閉、家人生病等理由，陸續向對方詐騙錢財，長期累積下來金額竟然高達人民幣33萬元（約台幣143萬元）。

凶煞索2命後哭了！警一句話讓他落淚

凶煞索2命後哭了！警一句話讓他落淚

高雄賭夫離婚躲債18年！打跑老婆弄假成真開槍奪2命

高雄賭夫離婚躲債18年！打跑老婆弄假成真開槍奪2命

高雄男車廂藏「童軍繩」疑畏罪…警：沒勇氣舉槍自盡

高雄男車廂藏「童軍繩」疑畏罪…警：沒勇氣舉槍自盡

高雄火爆賭夫開槍奪2命！妻一動作逃死劫

高雄火爆賭夫開槍奪2命！妻一動作逃死劫

關鍵字：

五金行小開勒斃前妻姦屍重判

讀者迴響

熱門新聞

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

郁方深夜震怒：某銀行爛透了！

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

她轟小姑拿200萬遺產！呂秋遠5點打臉：好自私

下波八卦更驚人！12星座「1週運勢」曝

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

她大男友13歲…未來婆婆「霸凌阻結婚」3年

福原愛遭酸公主！住日6年網友：理解她想逃

罔腰跨坐男友按摩　網狂盯腹部「凸肚大消風」

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面