桃園「鬼腳七」醉盧超商...警頭部中招「黑青」！優勢警力壓制

▲黃男去年6月間凌晨在蘆竹某超商購物，因酒醉與客人發生衝突，員警到場依法施以管束，黃竟以腳踹員警頭部成傷。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年6月間在蘆竹區某超商消費，酒後疑因細故與客人發生衝突，店員為免事端擴大報警處理，蘆竹警分局員警到場，見黃仍企圖動手與在場客人發生衝突，乃依警察職權欲執行管束，黃拒絕員警後以腳踢踹員警頭部，員警將他制伏後押回派出所法辦；桃園地院審理後依妨害公務執行罪判處拘役30天、緩刑2年，可上訴。

檢警調查，黃姓男子去年6月14日凌晨1 時50分許，在蘆竹某超商因酒後與人發生爭執，蘆竹警分局南崁派出所徐姓員警等人接獲報案，趕往現場處理，徐員等人到場後，見黃男因醉酒動輒以言語或肢體與在場客人衝突，為避免發生衝突等危險，依警察職權行使法告知黃，將施以管束，不料，黃竟仗著酒意以腳踢踹徐員頭部，導致徐員頭部有外傷併左顳部瘀傷之傷害，但徐員等人仍以優勢警力將黃制服。

桃檢偵訊後，根據員警提供職務報告、執行管束通知書、超商監視器翻拍影片與醫院診斷證明等佐證，依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，黃男因一時失慮，經檢方偵訊、地院法官審訊程序之教訓及刑之宣告，應知所警惕，應無再犯之虞，院方因認暫不執行其刑為當，併予宣告緩刑2年，以啟自新；另檢方聲請簡易判決處刑，黃男因傷害之犯意，以腳踢踹徐員頭部，致其頭部外傷併左顳部瘀傷之傷害，觸犯刑法第277 條第1 項之傷害罪嫌，但因徐員於第一審辯論終結前撤回告訴，院方諭知不受理之判決，審結依簡易判決處刑判處拘役30天，如易科罰金，以每日1千元折算1日，緩刑2年，本案還可上訴。

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