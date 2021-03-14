大樹阿伯救離婚女慘死槍下！2人曖昧真相曝　她怒：1關鍵淪冤魂　

▲吳家媳婦表示自己公公為人熱心，現在卻送命 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄大樹方姓男子跟簡姓前妻房產糾紛，射殺2名簡姓前妻友人，簡姓前妻遭傳跟吳姓死者關係不單純，地方議論紛紛，現在吳姓男子媳婦出面澄清：他們兩人僅是單純朋友，1年前簡女遇家暴時，差點被方姓嫌犯勒死，公公當時也是出手相救，只是沒想到這次救人卻送命，質疑：「熱心救人就該死？」

「一年前，她老公要勒死簡女的情況下，她逃出來之後拿手機來求救！」吳姓死者的媳婦回憶起公公跟簡姓前妻之間的關係，就在一年前，公公接了一通電話之後就要出門，臨走前還跟她說：「那個阿姨說被老公勒脖子」，媳婦還搞不清楚反問：「哪一個阿姨」，結果公公也沒回答，僅匆匆的說：「就她老公說要給她死，要拿繩子催呼死，那個情形下，她就說她沒有穿鞋，連藥都沒有帶，只有一隻手機，我過去看看是怎麼樣」。

▲吳家媳婦表示自己公公為人熱心。（圖／家屬提供）

結果來了之後，媳婦發現簡姓前妻一臉驚恐，整個沒有穿鞋的腳，也因為倉皇逃命滿滿的髒污黑，還有水泡，當時媳婦還質疑吳姓死者：「你把人載來這邊，那是人家的家務事」，公公當下回她說：「不然怎麼辦，她能去哪裡，也不能去哪裡，什麼都沒有」。講到這邊，吳姓死者的媳婦覺得很無奈：「你看幫忙，後果換得的是什麼，後果就是這樣」。





▲吳家媳婦表示自己公公為人熱心。（圖／家屬提供）

記者追問公公跟簡姓前妻之間的關係，講到這裡，媳婦整個大怒！「外面的人都說他們兩個人在一起，哪有在一起，若是有可能到現在都沒來這邊住嗎？」媳婦表示之前因為公公有部機車，而簡姓前妻有一部送貨的車子，但是怕開車會被方姓男子發現行蹤，所以不敢開，才找吳姓死者幫忙用機車載送，直到去年12月簡姓前妻自己買了一部機車，才結束載送。

▲吳家媳婦表示沒有外傳同居，公公房間就一個人住 。（圖／記者吳世龍攝）

「叫她自己買啦！你這樣載送又沒賺湯也沒賺粒，還要被說一堆閒話」，媳婦表示當時還有這樣罵過自己的公公，好心結果弄得自己滿身腥，現在還送了命！媳婦說自己公公是暖男、熱心的人，只要有人來拜託，他都沒有第二句話，所以自己才常罵「你就是憨頭，人家的是非都不要管，他就是太熱心」。

【相關新聞】



獨／大樹2和事佬為她慘死槍下！離婚女逃死竟喊：後事用卡省吔

