獨／大樹2和事佬為她慘死槍下！離婚女逃死竟喊：後事用卡省吔

▲震驚社會的大樹10槍2命，吳姓死者媳婦怒控簡妻沒道歉，還來電要求喪葬費省一點 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

震驚社會的高雄大樹槍案，造成兩名男子死亡，其中一名吳姓死者家屬出面控訴方姓嫌犯的簡姓前妻，雖然表示會負起喪葬費用，但是對於死者家屬提出的80萬費用，雙方沒有共識，死者家屬不滿簡姓前妻覺得喪葬費太貴，無法負擔的說法，讓他們相當不諒解，畢竟吳姓男子是因為簡姓前妻才慘死槍下，吳姓男子家屬嘆：好人不能做。

「你一點都不用跟我們交代嗎」？吳姓死者的媳婦臉上的淚痕還沒有乾，一想到這裡，情緒由悲轉怒，「我公公好心幫忙，結果現在卻落得這樣的下場，這樣我講一句難聽的，這個社會上誰敢做好事，之後路邊上被撞死的，我們這些好心人都不要靠過去，要不然下次受害的就是我們自己，不就死得不明不白」。

死者吳姓男子的媳婦向《ETtoday新聞雲》痛訴：「我們的要求也不過份，就是她要來靈堂跟我們道歉，講一句難聽的，這是你們家裡頭的家務事，跟我公公一點關係也沒有，你們家屬一個一個躲起來，一點關心都沒有，那我們心裡會怎麼想，我們就是應該要被開槍的嗎？可以開槍的，比較偉大嗎」？

▲▼高雄大樹夫妻離婚爆房產口角，夫怒開槍奪2命。（圖／記者許吳奕靖攝）

吳姓男子的媳婦控訴簡姓前妻，「她打來也是只有一句話，後事費用壓力太大，她現在也沒有能力了，沒有那麼多錢，看我們能不能辦比較省一點，所以要求80萬到50萬，可是現在50萬也是覺得貴，當下我也跟她說，這不是菜市場，現在是死兩個人躺在那邊，不是到菜市場買一塊肉一百塊錢的問題了」。

對於50萬的部分，吳姓男子的媳婦也坦言，這也是要照程序來，「像是要停棺、也是要靈堂，接下來就是塔位以及火化，結果現在你把這兩個人當成菜市場的豬肉，難道不像嗎？被你老公打成這樣，像是蜂窩一樣，化驗的時候還要被挖一塊骨頭化驗，這種死法難道不是比什麼都還要殘忍，躺在那邊已經冤枉死了，還要被挖來挖去，這種痛苦你們有過嗎？如果要簡單辦辦的話，就用草蓆捲捲就好」。

「她到現在一句道歉都沒有，她到現在還是在躲！吳姓死者媳婦相當憤憤不平控訴簡姓前妻：「我們也打電話給她，她也有說你爸爸的後事要多少，我會處理，但是到現在還是不了了之，那天驗屍我有打電話給她，我有問我爸要驗屍妳要來嗎？一開始有說要來。連葬儀社都有問她，她說有！結果到了下午三點都沒有出現，我們再打電話給她，可能是警察為了安全，有跟她說沒有必要跟我們見面」。

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻 2人無生命跡象。現場畫面。（圖／記者吳世龍攝）