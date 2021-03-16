改裝車犯眾怒！花蓮警祭口袋戰術　跨單位強力取締：開33罰單

▲▼改裝車深夜橫行街頭，發出的刺耳音爆擾人清夢，居民不堪其擾頻檢舉。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警分局為遏止改裝車輛擾民歪風，日前聯合花蓮環保局及花蓮監理站，運用口袋戰術攔查，如發現車輛有消音器設備不全、損壞未修復或擅自變更原有規格，檢測如超過管制分貝，即依道路交通管理處罰條例舉發並限期完成車輛複驗。

改裝車輛深夜橫行街頭，發出的刺耳音爆常擾人清夢，讓在地居民不堪其擾，甚至在道路上高速行駛，讓人避之唯恐不及，頻頻被檢舉到警政機關或上網至各大社團內發文抱怨。

▲▼花蓮警方會同環保局、監理站人員在改裝汽、機車常出沒路段採用口袋戰術，加強盤查取締。

為有效防制，花蓮警方在每月的取締酒後駕車路檢專案勤務中，將會同環保局、監理站人員併同實施車輛噪音稽查作業，在改裝汽、機車常出沒路段採用口袋戰術，設立稽查點針對疑似改裝車輛加強盤查並取締違規，本年度實施迄今，已針對違反道路交通管理處罰條例第16條、第43條共開出33張罰單，並對路上發出高分貝噪音之車輛，經攔查後函送花蓮縣環境保護局通知車主到驗共7件。

花蓮警分局表示，部分車主或年輕朋友因個人喜好，對車輛設備擅自進行改裝，恐將違反相關法令規定，且改裝排氣管或拆除消音器，導致車輛噪音逾管制標準，更嚴重影響民眾生活品質，為嚇阻不當改裝車輛影響安寧，警方將持續與環保及監理單位嚴格執行稽查工作，以維護環境安寧。

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