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改善空品　台南市環保局力推28工廠具體承諾4年減量計畫

▲台南市環保局力推降低空污，空染排放量大前十大事業28工廠，承諾4年將具體削減粒狀物，硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物排放量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局力推降低空污，空染排放量大前十大事業28工廠，承諾4年將具體削減粒狀物，硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物排放量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

減少污染排放是改善空氣品質的關鍵，台南市鋼鐵、紡織、電力、表面塗裝業等空染排放量大前十大事業28工廠，2020年在環保局維護空品的規範下，承諾4年將具體削減粒狀物，硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物排放量。

經統計，2020年已有12家次達到第一年的減量目標，對降低細懸浮微粒（PM2.5）、臭氧等空氣污染物排放極具意義。

▲台南市環保局力推降低空污，空染排放量大前十大事業28工廠，承諾4年將具體削減粒狀物，硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物排放量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲重視台南市空氣品質，要求稽查與源頭減量並進，期許事業單位在空污排放方面，配合政府推動固定污染源減量政策，在排放減量上持續精進，藉由提升防制效率、燃物料改善、增設防制設備等方式，維護空品，善盡社會責任。

環保局長謝世傑指出，空氣污染防制法規範，「空氣污染防制計畫書」每四年檢討一次的目的，是期盼在科技日新月益的今天，可以藉由科技讓污染物排放得以減量再減量。工廠應落實防制設備運作外，環保局也會不定期到工廠稽查，業者只要依規定操作空污 防制設備，就能避免違反規定而受罰。

▲台南市環保局力推降低空污，空染排放量大前十大事業28工廠，承諾4年將具體削減粒狀物，硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物排放量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2020年28家排放量前十大事業提出的減量計畫內容包括，增設防制設備29％、提升防制效率各佔29％，汰換燃料佔21％，預計削減粒狀物排放32公噸、硫氧化物160公噸、氮氧化物84公噸、揮發性有機物334公噸。2020年當年，即有12家廠商完成第一年的減量作業，共削減粒狀物排放量5.56公噸、硫氧化物58.79公噸、氮氧化物28.8公噸，揮發性有機物236.17公噸。

環保局維護空品不遺餘力，歷年來就固定污染源執行可觀管制作為，還有推行堆置場雙重防制措施（例如要求蓋防塵布、設阻隔牆、自動灑水系統、噴化學穩定劑、閉密儲放）、推動鍋爐燃料汰換，全市原有工業燃油鍋爐546座，已有497座汰換成燃氣鍋爐，汰換量達91%全國一。輔導減少生煤使用量等，多元提升及改善空氣品質。

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