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社會 社會焦點 保障人權

絕美日月潭周邊路段飆仔吵死人　警：取締3大違規全面啟動

▲集集分局加強取締改裝車並管制噪音。（圖／民眾提供）

▲集集分局加強取締改裝車並管制噪音。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭、水里、集集等知名風景區周邊路段，近期屢傳改裝汽機車出沒，排氣管噪音或HID頭燈強光影響他人行車安全，並影響周遭民眾生活環境安寧，民怨迭起；集集警分局指出，不當改裝車體，尤其是排氣管，最高可處2萬4000元罰鍰，已自上周末開始針對違規熱點進行加強取締。

集集警分局上周六（13日）起執行計劃性專案勤務，在台16線、台21線等轄內重要路段和改裝車輛易聚集的熱點和時段進行攔檢取締，並採多點式機動攔檢，「針對超速行駛、改裝車噪音和危險駕車」等違規情形，全面加強執法取締，特別是將改裝車輛和排氣管噪音等蒐證後移請主管機關環保局、監理站查處。

▲集集分局加強取締改裝車並管制噪音。（圖／民眾提供）

▲集集分局加強取締改裝車並管制噪音。（圖／民眾提供）

集集警分局表示，對於部分駕駛人心存僥倖，刻意避開警方攔查時段、繼續呼嘯行駛，將調閱相關監視器逐一比對後，函報主管機關召回檢驗。

集集警分局強調，不當改裝車體、電氣設備，車輛安全結構可能減弱，進而危及自身和其他用路人安全，依《道路交通管理處罰條例》第18條，可處2400至9600元罰鍰，並責令檢驗；而改裝排氣管除違反《噪音管制法》，可處1800至3600元罰鍰，也可能觸犯《道路交通管理處罰條例》第16條、第43條，處6,000至2萬4000元罰緩。
 

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