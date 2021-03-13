還民眾安寧環境　台南警監聯手出擊取締改裝車及噪音車輛

▲台南市警三分局聯手交通大隊及監理機關共同實施路檢，定點攔查改裝車輛，從2月累計至今已取締202件改裝車輛，通報98輛噪音車輛，卓有績效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

改裝車輛及噪音車輛因為燈光刺眼、音量過大等問題影響行車安全及住家安寧，為解決此亂象，市警三分局自2月起即強力取締，針對改裝車輛強加執法並針對噪音車輛蒐集證據，通報監理機關及環保單位召回車輛檢驗。

三分局於3月10日更聯合交通警察大隊及監理機關共同實施路檢，定點攔查改裝車輛，由監理機關派員協助警方認定是否為改裝車輛，再由警方當場開罰，一個晚上即祭出46張紅單，從2月累計至今已取締202件改裝車輛，通報98輛噪音車輛，卓有績效。

三分局提醒民眾，改裝排氣管之部分，警方一律會通報環保機關召回檢驗。另若改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）等設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格者，警方均可依道路交通管理處罰條例當場開罰，並通報監理機關召回檢驗，因此擅自改裝車輛，結果還是要再花大錢改回原有規格，更會因此多吃上罰單，得不償失。

三分局表示，未來仍持續加強稽查取締改裝車輛及噪音車輛，也呼籲民眾切勿任意改裝排氣管或其他設備，製造噪音損人不利己，任意改裝設備也易造成車輛行車安全，共同維護及營造安寧的生活環境及道路安全。

髮油始祖神級效果

