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台南運河出現死魚　環保局：水質劣化導致魚隻窒息死亡

▲台南市環保局派員在台南運河清除死魚，避免二次污染。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局派員在台南運河清除死魚，避免二次污染。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南運河15日上午被民眾發現有死魚，台南市環保局立即派員進行清除，現場發現死亡魚種主要為土黃魚及少數烏魚等，經初步檢視死魚情形，發現體型約手掌大小、嘴部張開，現場量測水中溶氧偏低，研判應為氣溫變化大，運河水體翻騰效應至底泥擾動，使得水質劣化，且懸浮固體濃度升高，導致魚隻窒息死亡。

針對運河發生死魚情形，環保局持續監測掌握中，環保局15日上午在接獲通報後即派員抵達現場採集水樣送驗，現場水質酸鹼度為pH7.15、溫度攝氏25.0 度、溶氧1.26 mg/L，溶氧低於魚體存活下限值（2.0 mg/L）。死魚現正由環保局積極撈除以避免二次污染，截至15日午間已完成清除運河盲段近200公斤之魚屍，下午將完成永華橋至利樂橋間之死魚清除作業。此外，環保局已採樣近一步化驗水質，以釐清死魚發生原因。

外界關切此次運河死魚發生條件，與往年受春雨影響不同，是否係水質污染造成，研判應為近日氣溫變化較大，造成運河水體翻騰，現場水面出現黑色塊狀物，並非油污造成，係底泥因翻攪而上浮；而底泥中有機物質分解耗氧，以及懸浮固體濃度上升，造成水中溶氧驟降、魚鰓堵塞等因素，應為導致魚群死亡原因。環保局除監測該區域水質變化情形，亦將加強附近是否有違法污染案件，民眾若發現任何水質污染事件，請打免付費專線0800-066666檢舉，環保局立即派員前往查處。

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