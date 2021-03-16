花蓮市10大肇事路口曝光！中正、明禮路口最傷人

▲花蓮市區10大肇事地點示意圖。（圖/花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警分局經統計分析2019年至2021年2月全般交通事故，公布轄內當前10大易肇事路口，居於榜上首位的「中正、明禮路口」共發生43件交通事故造成34人受傷，警方呼籲民眾應遵守交通規則，建立防禦駕駛觀念。

花蓮警分局表示，花蓮市金三角商圈及市區主要幹道沿線路口多為交通壅塞地區，人潮、車輛眾多且交通狀況複雜，尤以上、下班（課）時間，交通流量相當大，用路人對易肇事路口如多一分留意，就多一分安全，降低事故發生風險。

警方以大數據統計分析2019年至2021年2月共26個月的交通事故，分別列出當前10大易肇事路口及件數刊登於花蓮警分局臉書網頁（臉書搜尋：花蓮縣警察局花蓮分局）供民眾瀏覽參考。

▲市區10大肇事地點及肇事件數表。

十大肇事路段口及肇事件數如下：

一、 中正、明禮路口：43件受傷34人。

二、 中央、中山路口：39件受傷32人。

三、 公園、三民路口：32件受傷27人。

四、 林森、新港路口：32件受傷26人。

五、 民國、復興路口：30件受傷29人。

六、 民國、新港路口：30件受傷26人。

七、 進豐街、商校街、國聯5路多岔路口：27件受傷25人。

八、 大同、博愛路口：27件受傷21人。

九、 建國、中山路口：24件受傷23人。

十、 中正、明義路口：20件受傷10人。

花蓮警分局長郝心誠表示，交通事故防制將持續依循交通3E政策著手改善，除利用各種管道宣導當前重要交通政令以外，對於部分路口交通工程有改進空間之處，將函發各權責機關辦理會勘。此外，轄內易肇事路口及市區主要幹道，警方業已規劃警力加強事故熱點守望，並以專責人員機動巡邏，嚴格取締各項惡性交通違規如「酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛」等，希能透過執法手段促使民眾遵守交通安全，進而確保交通順暢及駕駛平安，減少交通事故發生。

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