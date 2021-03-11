台東縱谷3鄉鎮農會三巨頭出爐　總幹事任內表現優均獲連任

▲台東縱谷3鄉鎮農會理事長、總幹事及常務監事出爐，縣長饒慶鈴頒發紅榜。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣8個基層農會10日起辦理理監事會議，縱谷三鄉鎮農會首先登場，結果三位總幹事在任內工作績效卓著都順利連任，縣長饒慶鈴第一時間派縣府農業處長許家豪、副處長馬志安送紅榜祝賀。饒縣長表示，游玉櫻、邱美玲及陳正笙都是績優總幹事，得以連任，期許繼續造福農民！

縣府農業處長許家豪指出，各鄉鎮市農會今日起連續三天舉行理監事會議，並由池上、關山農會及鹿野地區農會打頭陣，會議中選出理事長、常務監事，並遴聘總幹事，其選舉結果為池上鄉由李業榮當選理事長、游玉櫻連任總幹事、李瑞鸞出任常監，關山鎮周敏偉連任理事長、邱美玲連任總幹事、許清木連任常監，鹿野地區農會由黃點當選理事長、陳正笙連任總幹事、黃玉蘭連任常監。

池上鄉農會在游玉櫻總幹事的帶領下，推廣觀光、農產行銷、來客消費等，創下高達7億多元的營業額，是歷年來最頂尖的績效、經濟效益亮眼。

饒慶鈴説，池農獲得全國奬項無數，堪為台東農業之光；去年，縣內湧入報復性旅遊，游玉櫻總幹事及團隊提前部署，不只把遊客引入台東，還把錢留下來，真是不簡單！

關山鎮以稻米產業為主要經濟命脈，，在邱美玲總幹事的帶領下，積極輔導在地青農及小農，並成立直銷驛站提供服務平台，締造營業佳績；今年，多元廚藝教室啟用後除了提供民眾更多元的廚藝上課環境外，也展現各國不同料理平台。

以穀倉改造的關農田媽媽餐廳，讓用餐的客人不僅可以吃到非常Q又好吃的米飯，更可以一同欣賞牆面的畫作及窗邊的花海；大家喜愛的農會超市，經過空間改造後寬敞明亮，逛超市就像在百貨公司一樣，更為貼心及周到。

饒慶鈴縣長強調，陳正笙總幹事將鹿野紅烏龍茶行銷到世界各地，讓農民賺取外匯之外，與縣府啓動鹿野鳳梨工廠多元加工，將鮮果轉入加工廠，降低立即銷售壓力，為農民開拓果乾市場。

除了恭喜順利連任，饒慶铃也邀請縱谷三農會的理事長、總幹事及常監一起做台東農民最堅強的後盾，爭取最大的福利及權益。

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