高雄女騎士載友左轉「撞直行車」　瞬間噴倒影像曝！她酒駕慘了

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

高雄市新興區今（7）日清晨5時許發生一起車禍事故！一輛載雙載的機車與一台自小客車發生碰撞，致25歲女騎士及後方17歲乘客受傷，所幸2人送醫後均無生命危險。目前警方經初步調查，發現女騎士酒測值超標，已依公共危險罪將她移送法辦，至於事故發生詳細原因仍有待調查釐清。

▲高雄市新興區7日清晨5時許發生一起車禍事故。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲酒駕女騎士及其後座乘客身體受有多處擦傷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

25歲吳姓女子7日清晨載著17歲張姓男子騎車直行於民生路時，在一路口欲直接左轉復興路，不慎與對向直行的自小客車發生碰撞，吳女及其附載的乘客張男當場雷殘，身體多處受有擦挫傷，而駕駛小客車的23歲林姓駕駛則沒事。

新興分局獲報後立即到場處理，將受傷2人送大同醫院救治，所幸2人皆無生命危險。警方後來經實施酒測發現吳女有酒精反應，且超過法定標準值，速依公共危險罪將她移送法辦，至於事故發生原因後續仍有待調查釐清。

新興分局表示，近期年終尾牙聚餐活動多，轄內將增加機動巡邏頻率，藉此也呼籲民眾餐敘中如有飲酒，可找代駕或同行友人開車，千萬不要存有僥倖心態，以避免發生事故危害他人及自身安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►偷偷分享少女秘密！