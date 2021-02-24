兒違停她後座直接開門下車！騎士撞上險斷魂　三寶嬤：我鄉下人

▲三寶嬤突然從後座下車，害騎士摔倒差點被公車輾過。（示意圖／取自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北李姓老婦人去年底在自家車子後座等兒子下樓時，突然打開車門要下車，害得後方騎士迎面撞上摔倒，還差點被經過的公車輾過，李男下樓發現有車禍，趕緊移車，結果母子兩人都被警方根據監視器查到涉嫌肇事逃逸，李母到案辯稱自己是「鄉下人」，不懂交通規則，檢察官不信，但因查無母子倆犯罪嫌疑，仍處分不起訴。

40多歲的李男是在2020年12月4日上午，載70多歲的老母親出門，途中李男要回家拿東西，就把車子暫停在台北市和平西路二段巷口附近，請母親幫忙顧車後，自己上樓，沒多久，坐在後座的李母想下車舒展筋骨，連看都沒看，就打開靠車道的門要下車。

當時洪姓男騎士從後方經過，因閃避不及撞上車門摔倒，還好命大，沒被經過的公車壓到，只是脖子和手臂輕微擦挫傷，李母發現自己肇事，嚇得跑到騎樓裡觀看，此時，李男從家裡下樓看到有車禍，擔心違規停車被開單，把車移到巷子裡，整個過程都被公車行車紀錄器、路口監視器拍下，轄區中正二分局將李男和母親送辦。

李母到案後辯稱自己是鄉下人，不知道開車門要注意，台北地檢署檢察官不信住在新北市板橋區算是鄉下，但考量李母肇事後仍留在原處，而她也沒告訴兒子李男事發經過，李男則已經把車子停好，託付給李母看顧，事發當下不是「駕駛人」，後來在不知情的狀況下去移車，母子倆都不構成肇事後逃逸的犯罪要件，因此處分不起訴；至於過失傷害部分，因騎士同意和解未提告。

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