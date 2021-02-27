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桃園10大肇事路口出爐！　228連假後連9天強力取締「6大違規」

▲警方將針對易肇事路段執行「道安防故」專案。（圖／桃園警分局提供）▲警方將針對易肇事路段執行「道安防故」專案。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方針對10大易肇事路口執行「道安防故」專案，加強防制交通事故，並針對「闖紅燈及紅燈右轉」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」、「超速」、「併排停車」及「汽機車未禮讓行人」等6項易肇事違規項目加強取締，籲請民眾為自身和用路人安全多注意。

▲▼針對「闖紅燈及紅燈右轉」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」、「超速」、「併等多項易肇事違規項目加強取締。（圖／桃園警分局提供）

▲▼針對「闖紅燈及紅燈右轉」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」、「超速」、「併等多項易肇事違規項目加強取締。（圖／桃園警分局提供）

▲▼針對「闖紅燈及紅燈右轉」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」、「超速」、「併等多項易肇事違規項目加強取締。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局表示，分析近3年每月交通事故發生件數顯示，每年1月、3月、7月、10、11及12月為交通事故發生高峰期，今年為降低交通事故發生，有效保障轄區用路人生命財產安全，將於3月2日起至10日止，特別規劃「道安防故」專案，將於轄內十大易肇事路口「三民路與大同路口」、「春日路與民光東路口」、「三民路與中正路口」、「復興路與民生路口」、「國際路與大興西路口」、「大興西路二段、三段路口」、「大興西路與中正路口」、「正光路與大興西路口」、「中山路與上海路口」及「復興路與三民路口」共10處，針對「闖紅燈及紅燈右轉」、「酒後駕車」、「轉彎未依規定」、「超速」、「併排停車」及「汽機車未禮讓行人」等6項易肇事違規項目加強取締。

桃園警察分局長邱紹洲特別呼籲駕駛朋友，行經路口務必停等、路段減速，並宣導汽(機)車、自行車及行人於道路通行時，應盡量遠離大型車，避免進入大型車視野死角與內輪差範圍，以保障行車安全。

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