桃園10大肇事路口出爐！　228連假後連9天強力取締「6大違規」

熟識我的朋友都知道，我算偏左的永續經營環保派，所以也接到了藻礁公投連署書。與一般左膠不同的是，我會認真研究議題。有關這次的公投連署，我發現推動的單位很不老實，故事只講一半。這次的公投主文只有二十八個字：「你是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？」