六都缺台中！民眾黨公布12地方黨部主委名單　否認高虹安為人事拍桌





▲台灣民眾黨3月15日於中央黨部公布第一波縣市黨部主委名單，部分未確定縣市主委將在黨主席柯文哲面談後，列為第二波公布名單。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨為籌備2022，日前開會討論地方黨部主委，外傳立委高虹安甚至為了台中人選而一度拍桌，最終民眾黨主席柯文哲以要親自面談當事人、了解背景才能決定為由，結束尷尬場面。民眾黨15日公布12名地方黨部主委名單，只見六都唯獨缺少台中市，發言人張清俊則說，第二波包括台中、其他地區主委，還要等主席面談，並且經過中央委員會討論審議才能公布。

民眾黨15日發言人張清俊、楊寶楨和中央委員龔勤文、江和樹召開記者會，公布12名地方黨部主委名單，台北市黨部主委為台北市議員林國成、新北市黨部主委為民眾黨秘書長謝立功、基隆市黨部主委為立委邱臣遠、宜蘭縣黨部主委為前國民黨中央委員李偉華、花蓮縣黨部主委為前國民黨花蓮縣議員趙世源、台東縣黨部主委為大坂輪胎有限公司負責人陳品樺、桃園市黨部主委為楊弘仁、新竹黨部主委為立委賴香伶、苗栗縣黨部主委為馮啟彥、彰化縣黨部主委為立委高虹安、台南市黨部主委為立委蔡壁如、高雄市黨部主委為立委張其祿。

面對地方黨部主委名單幾乎「偏藍」，楊寶楨表示，之前秘書長謝立功就講過，選用人才不分顏色，只要進入民眾黨，不論過去藍色、綠色或橘色、黃色，進來後就是白色，希望外界不要有過多揣測，認為他們名單或選用人才有特別偏藍或偏綠。

至於第一波名單並未公布台中市黨部主委，張清俊指出，台中或其他地方黨部主委，將等柯文哲面談，並經中央委員會討論審議後，才會做第二波公佈。

江和樹表示，他自己也是台中里長，一直以來希望台中未來的主委不要太過於有政治背景，希望以年輕人角色來凸顯，由於台中是他們覺得最有機會改變的地方，希望台中議會拿能下5席以上席次，所以主委對他們來講很重要。

而龔勤文則說，近日媒體對中央委員會運作報導較多，他對此表達遺憾與惋惜，部分媒體在未參與會議且未求證的狀況下，以怒嗆、回嗆聳動字眼報導，散佈不實消息，欺騙點閱率、收視率，甚至希望掩蓋一些社會新聞，「我們非常嚴厲譴責」，希望大家可以多多關注藻礁、高雄多起槍擊公共安全事件等資訊。

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▼圖左起民眾黨中央委員龔勤文、發言人張清俊、發言人楊寶楨、中央委員江和樹。（圖／記者湯興漢攝）