韓公家機構職員涉「投機炒地」...文在寅隔2周終於道歉了！

▲文在寅16日在青瓦台主持國務會議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓為穩定住房供給、抑制房價飆漲，將京畿道光明、始興交界處劃為第三期新都市（新市鎮）範圍，不料韓國土地住宅公社（LH）多達20名職員卻在都更計畫頒布前先行借貸、購入7千多坪農地，且多名國土交通部、光明市廳公務員，以及市與道議員皆驚傳涉案。對此，總統文在寅在事發兩周後，於今（16）日正式向全民致歉。

根據《韓聯社》報導，文在寅16日在青瓦台主持國務會議時，針對LH公社多名職員涉及第三期新市鎮炒地投機疑雲發表談話，「讓國民感到憂心，在此感到抱歉，特別是誠實生活的國民們一定感到相當失落、失望。」

文在寅在會議上坦承，現任政府還有許多未解的課題，尤其是在面臨打房議題時，政府內部又爆發公職人員投機炒地疑雲，承諾將以無比沉重的責任感面對此事、徹底根除蔓延社會的房地產不當投資的根源，「社會不公的根源來自房地產市場的弊端，若根除弊端，則可成為未來我國走向更公正、透明社會的分水嶺。」

文在寅呼籲，應完成相關制度上的改革、確立公職人員的職業道德與倫理，在該制度上應讓公職人員迴避各種利害衝突。

另外，警方持續進行炒地投機案件的偵查，包括將偵查範圍擴大至仁川、京畿道富川市第三期新市鎮，針對曾涉及該地區土地交易的560人進行內部調查。

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