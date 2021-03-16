最強沙塵暴襲捲南韓！首爾「濃濁黃沙」佈滿天...民怨：口乾舌燥

▲近10年最強沙塵暴將從蒙古襲捲至南韓，首爾天空15日起已漸漸佈滿黃沙。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

中國華北地區、蒙古國14、15日起掀起近10年以來最嚴重的沙塵暴，漫天黃沙從蒙古高原、戈壁沙漠刮起，北京與烏蘭巴托當地傳出嚴重災情，而這股沙塵暴乘著北風越過黃海，預計將於今（16）日襲捲南韓全國，位處西部沿海的仁川、首爾等首都圈地區首當其衝，且天空也觀測到充滿塵沙，空氣品質變糟。

▼首爾天空15日起已漸漸佈滿黃沙。（圖／達志影像）

▲首爾16日上午已觀測到沙塵暴。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，南韓從16日清晨5時（當地時間）起，與中國山東半島相鄰的黃海（南韓稱西海）5座島嶼、江原道嶺東地區北部皆陸續觀測到襲捲而來的黃沙，每小時平均細懸浮微粒濃度（PM-10），白翎島為240㎍/㎥（上午7時）、江原道束草市為251㎍/㎥（上午6時）、大關嶺為2261㎍/㎥（上午8時）。

南韓環境部昨（15）日下午針對首爾市、仁川市、京畿道、大田市、世宗市、忠清南北道、光州市、全羅南北道與濟州島等11個行政區的沙塵暴危機警報調升至「關心」階段，預估16日每小時平均細懸浮微粒濃度恐怕超過150㎍/㎥。

▲首爾15日天空開始受蒙古沙塵暴影響，民眾戴著口罩在漢江公園野餐（圖／路透社）

而根據稍早消息，首爾、仁川等首都圈地區以及慶尚北道安東市也開始觀測到沙塵暴，16日上午10時每小時平均細懸浮微粒濃度，首爾市鐘路區為142㎍/㎥、白翎島為153㎍/㎥、京畿道水原市為108㎍/㎥、仁川市江華島為181㎍/㎥、延坪島為152㎍/㎥。

居住在仁川市松島的金姓民眾表示，此波沙塵暴來襲令他「口乾舌燥」；而其他居民也表示如今戴口罩不僅須防範新冠疫情，也須防範沙塵暴，可謂是艱辛的生活。

南韓當局預估，這波沙塵暴將於明（17）日漸漸減弱，呼籲高齡者與呼吸道疾病患者非必要禁止外出。

►「黃沙」狂捲蒙古！強烈沙塵暴釀9死12失蹤 下一波襲南韓

聽Podcast掌握國際局勢