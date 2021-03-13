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韓公家機構涉都更炒地！高層「貨櫃上吊」亡　總統妻舅炒地賺47億

▲▼南韓京畿道光明、始興當地農民氣憤要求政府撤回都更造鎮計畫。（圖／達志影像）

▲南韓京畿道光明、始興當地農民氣憤要求政府撤回都更造鎮計畫。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府為穩定住房供給、抑制房價飆漲，在首都圈分期興建新都市（新市鎮），不料韓國土地住宅公社（LH）公社20名職員卻以職務之便，在京畿道光明、始興交界處都更預定地頒布前，購入7千多坪農地，透過更改地目等申請賠償，投機行為遭到國人撻伐，不僅國土交通部長卞彰欽（변창흠）於12日引咎辭職獲准，如今更傳出LH涉案公社高層先後輕生。

根據《韓聯社》報導，繼LH公社全北本部長於昨（12）日上午9時40分被發現血臥於京畿道城南市盆唐某公寓大樓花圃，生前留遺書向國人致歉，稍早於今（13）日上午10時5分，LH公社坡州事業本部某名58歲的主管A某被發現在京畿道坡州市法院邑三防里一處貨櫃上吊身亡，現場未發現遺書。

▲▼韓國土地住宅公社驚傳20名職員炒地，其中2名高層先後選擇輕生。（圖／達志影像）

▲韓國土地住宅公社驚傳20名職員炒地，其中2名高層先後選擇輕生。（圖／達志影像）

A某13日凌晨與家屬講完最後一通電話，寄出一封簡訊「抱歉，我先走一步」後，選擇在貨櫃內結束自己的生命，而該貨櫃正巧就位於他2019年2月所購買的土地上。LH公社其他職員透露表示，A某直到12日都仍正常上班，並未發現異樣。

報導指出，A某並非此次LH公社職員所涉案件的調查對象，不過有部分韓媒提出質疑，認為A某生前確實曾與同事共同炒地。

距首爾、釜山市長補選剩不到1個月（4月7日），然而卻在選前爆出LH公社職員炒地疑雲卻如滾雪球般愈滾愈大，不僅公社高層、市道議員皆傳涉案，就連總統文在寅的妻舅金某也被韓媒《朝鮮日報》爆料曾借貸30億韓元，以11億韓元價格買下城南市某限制開發區的土地，待禁令解除後，便獲得LH公社58多億韓元的賠償金，賺取47億韓元價差。

▲▼文在寅購入慶尚南道梁山市農地、興建農舍，為卸任後的生活做準備。（圖／達志影像）

▲文在寅購入慶尚南道梁山市農地、興建農舍，為卸任後的生活做準備。（圖／達志影像）

另外，文在寅曾買下慶尚南道梁山市556坪的農地，計畫蓋農舍，然而短短1年的時間，便擅自更改地目，將該地從農業用地改成建築用地，最後更計畫在1100坪土地上蓋房，計畫卸任後入住，不僅引起農民團體抗議，也被在野黨國會議員質疑其濫用總統特權。

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