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社會 社會焦點 保障人權

紅燈右轉飆警1分鐘！駕駛走前再嗆「去死啦」　15句話代價出爐

記者黃翊婷／綜合報導

楊姓男子是某建材行的負責人，去年4月15日下午4時許開車行經彰化縣田尾鄉中山路與中正路的交岔口，因為紅燈右轉被警員攔下，沒想到他竟然當場大聲咆哮「管你，再見」、「去死啦」，狂嗆將近1分鐘，因此挨罰2萬1400元（共兩種處分）。他不服提出行政訴訟，日前被彰化地院法官裁定駁回。

紅燈右轉嗆警1分鐘，駕駛挨罰2萬。（圖／翻攝自Google地圖）

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

楊男在判決書中主張，2020年4月15日他駕駛載貨用的貨車，行經彰化縣田尾鄉中山路與中正路的交岔口，因為紅燈右轉被警員攔下，但他沒有拒絕停車接受稽查，也不是故意要把車開走，「警員沒跟我要證件，也沒有開紅單，我也不清楚狀況。後來轉換成綠燈，當下有一輛大卡車要通過，警員與我一起移車，我誤以為他只是勸導糾正一下，就把車開走了。」

事後，楊男因為紅燈右轉挨罰1400元、記違規點數3點，又因為不服稽查取締逃逸挨罰2萬元，還要吊扣駕照6個月，他越想越不服氣，這才決定提出行政訴訟，想替自己討回公道。

不過，彰化地院法官勘驗路口監視器畫面，確認楊男的確有做出紅燈右轉的違規行為，接著勘驗警方的密錄器拍攝檔案，發現他被攔停之後，雙手握拳快步衝到警員面前，並在短短1分鐘內大聲咆哮，內容包含「管你，再見」、「你搞什麼東西」、「你去開別人啦，你不要開我啦」等等，總計共15句話。

法官接著指出，過程中警員曾表明要針對楊男紅燈右轉的行為開單，他卻用力甩上車門，離開前甚至將臉轉向車窗，並對著警員嗆聲「去死啦」，可見拒絕停車接受稽查的違規事實明確，最終不採信他的說詞，裁定駁回告訴，全案仍可上訴。

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