結婚6年只有2次！人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

▲夫妻兩人因老公性功能障礙，起過多次爭執。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳致平／綜合報導

一名家住彰化的人妻小花（化名）和老公結婚6年，這段期間只發生過2、3次性行為。為此，兩人鬧得婚姻生活相當不愉快，小花多次叫丈夫去就醫求診，換來的卻是冷漠以待，甚至是惡言相向，最後不得不走上法院。

據彰化地方法院判決書指出，夫妻兩人2013年在國外舉辦婚禮，在當地生活1個月期間，只發生過2、3次性行為，且男子因性功能障礙無法正常勃起，僅能草草完事。

夫妻倆回台至今未發生過性行為，以致小花養兒育女的願望落空，雖然中間曾多次和老公溝通，希望他能到醫院檢查治療，但對方只是一再逃避問題，不願面對，多年下來只勉強看診1次後就拒絕治療。此後，老公就不斷晚歸，甚至遲至凌晨12點、凌晨3點才回家。雖然夫妻同住在一屋簷下，卻各睡各的，兩人的婚姻生活已不復從前。

▲雖然小花多次叫丈夫求診，但老公6年來只勉強看過一次門診。（圖／翻攝自Pixabay）



此外，小花叫老公看醫生時，老公不僅惱羞成怒、出言恐嚇，或強行指侵，讓她生活於恐懼與驚嚇中，相當崩潰。小花向親友求助，找來了父親和丈夫商談離婚事宜，丈夫又再度出言要脅，要「拿刀殺殺死（台語）」、「她就不要給我機會，我就把妳殺死比較快」等語。

最終小花不得不告上法院，彰化地院依照兩人協商離婚時的吵架錄音檔，以及小花和親友訴苦的LINE對話截圖判定，兩人已無婚姻之實，形同陌路，判准離婚，全案仍可上訴。