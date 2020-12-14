　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

結婚6年只有2次！人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲夫妻兩人因老公性功能障礙，起過多次爭執。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳致平／綜合報導

一名家住彰化的人妻小花（化名）和老公結婚6年，這段期間只發生過2、3次性行為。為此，兩人鬧得婚姻生活相當不愉快，小花多次叫丈夫去就醫求診，換來的卻是冷漠以待，甚至是惡言相向，最後不得不走上法院。

據彰化地方法院判決書指出，夫妻兩人2013年在國外舉辦婚禮，在當地生活1個月期間，只發生過2、3次性行為，且男子因性功能障礙無法正常勃起，僅能草草完事。

夫妻倆回台至今未發生過性行為，以致小花養兒育女的願望落空，雖然中間曾多次和老公溝通，希望他能到醫院檢查治療，但對方只是一再逃避問題，不願面對，多年下來只勉強看診1次後就拒絕治療。此後，老公就不斷晚歸，甚至遲至凌晨12點、凌晨3點才回家。雖然夫妻同住在一屋簷下，卻各睡各的，兩人的婚姻生活已不復從前。

▲▼醫院,醫生。（圖／翻攝自Pixabay）

▲雖然小花多次叫丈夫求診，但老公6年來只勉強看過一次門診。（圖／翻攝自Pixabay）

此外，小花叫老公看醫生時，老公不僅惱羞成怒、出言恐嚇，或強行指侵，讓她生活於恐懼與驚嚇中，相當崩潰。小花向親友求助，找來了父親和丈夫商談離婚事宜，丈夫又再度出言要脅，要「拿刀殺殺死（台語）」、「她就不要給我機會，我就把妳殺死比較快」等語。

最終小花不得不告上法院，彰化地院依照兩人協商離婚時的吵架錄音檔，以及小花和親友訴苦的LINE對話截圖判定，兩人已無婚姻之實，形同陌路，判准離婚，全案仍可上訴。

ET快訊
尾牙最愛藝人是「他」！　蔡依林只排第2
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／正妹直播被「遊民飛車搶劫」嚇哭！警方5小時破案　他醉倒路邊被逮

結婚6年只有2次！人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

台南公寓夜間大火！5貓咪受困慘死　6樓3房全面燃燒

台中公車撞上！16歲女高中生困車底「雙腳撕裂傷」　同學目睹驚嚇

煞不住！板橋阿嬤騎車違規左轉　被水泥車撞「卡車底」骨盆碎了

北上做酒店月入10萬遭軟禁！19歲女困淡水12天…即刻救援過程曝光

高雄長腿女大生遭強扯破衣！25歲男「尾隨20公里」：看到女人會興奮

台南龍崎182線道路傳大型重機車疑過彎自摔　騎士重傷送醫身亡

快訊／萬里驚見「泳衣女浮屍」民嚇傻！疑八煙失蹤女　家屬確認中

直播遭搶！正妹實況主三重街頭遇飛車搶劫　網嚇壞：走在人行道耶

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

SJ改做《認識的SuJu哥哥》希澈都得利XD　始源再揭厲旭吵架「洽信一搜」由來

5歲兒早起背書包喊「我要上課」　媽耐心溝通勸放假：今天星期天

彰師大階梯超詭異「7人被絆倒」　網揭開連環摔真相：高度差所致

蘇貞昌買漫畫送孫女「打統編」女兒火線回應：沒有要報公帳

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

快訊／正妹直播被「遊民飛車搶劫」嚇哭！警方5小時破案　他醉倒路邊被逮

結婚6年只有2次！人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

台南公寓夜間大火！5貓咪受困慘死　6樓3房全面燃燒

台中公車撞上！16歲女高中生困車底「雙腳撕裂傷」　同學目睹驚嚇

煞不住！板橋阿嬤騎車違規左轉　被水泥車撞「卡車底」骨盆碎了

北上做酒店月入10萬遭軟禁！19歲女困淡水12天…即刻救援過程曝光

高雄長腿女大生遭強扯破衣！25歲男「尾隨20公里」：看到女人會興奮

台南龍崎182線道路傳大型重機車疑過彎自摔　騎士重傷送醫身亡

快訊／萬里驚見「泳衣女浮屍」民嚇傻！疑八煙失蹤女　家屬確認中

直播遭搶！正妹實況主三重街頭遇飛車搶劫　網嚇壞：走在人行道耶

歐霸／32強抽籤曼聯強碰西甲榜首　兵工廠對本菲卡也艱難

領包裹慘變「愛情片女主角」！白皙正妹見影片崩潰…提告成功哭了

快訊／正妹直播被「遊民飛車搶劫」嚇哭！警方5小時破案　他醉倒路邊被逮

男偶像身分證「被工作人員遺失」！　粉絲在機場撿到拍照PO網

泫雅、Dawn穿「整套肉胎緊身衣」　前衛畫面嚇歪網：時尚好難懂！

香港再添82例確診！　陸專家批防疫不到位：增加深圳的壓力

CBA／劉錚砍14分8助攻　上海逆轉深圳止連敗

韓國瑜被爆偷整形！女名嘴曝「2部位動手腳」...馬英九慘中槍

全美第一針！紐約護士接種輝瑞新冠疫苗　川普：恭喜世界

「熱戀9個月」愛人竟是親哥！阿嬤聽孫女男友姓名　曝驚天秘密

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

社會熱門新聞

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

台南女「色情直播」被發現　未婚夫友冷笑：要說嗎

人妻崩潰「老公軟掉」　法官聽錄音檔判離婚

混凝土車迴轉「大截殺」！騎士衝車底慘死

臨檢台北女！警強搜包嗆：我知法犯法又怎樣

阿嬤騎機車違規左轉　遭水泥車直接撞

「泡麵少年」漏夜送下山　搜救員怒：我們命不是命

正妹實況主走在三重街頭遇飛車搶劫

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

台南公寓夜間大火　5貓咪受困死

7人PO蔡政府吃6980元便當！5法院全判免罰

快訊／直播中被搶！新北正妹實況主「街上遇襲」

19歲女北上遭軟禁　一照片成破案關鍵

更多熱門

相關新聞

結婚6年只恩愛2次！老公「軟趴趴」還惱羞　人妻不忍了

結婚6年只恩愛2次！老公「軟趴趴」還惱羞　人妻不忍了

彰化一名人妻與丈夫結婚6年，雙方圓房的次數竟只有2、3次，原因是人夫不舉又不願意去看醫生，每當她問起為何不就醫時，丈夫還會惱羞成怒，對她施行暴力，讓她心碎決定離婚。法院勘驗各項事證後，判准2人離婚。可上訴。

小姨子來顧小孩　他用「手機遠端APP」看她洗澡

小姨子來顧小孩　他用「手機遠端APP」看她洗澡

求歡遭拒「人妻崩潰大哭」！老公冷嗆：妳是妓女喔

求歡遭拒「人妻崩潰大哭」！老公冷嗆：妳是妓女喔

男聘金120萬娶妻！婚後驚見她肚子一條疤逼退錢

男聘金120萬娶妻！婚後驚見她肚子一條疤逼退錢

即／大園住宅火警屋主夫妻受傷　疑變電箱起火

即／大園住宅火警屋主夫妻受傷　疑變電箱起火

關鍵字：

彰化地院離婚夫妻房事性功能障礙

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

冷空氣來襲！內蒙古爆零下43.6度低溫

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

Google大當機　網：2020年完整了

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

Uber司機酒駕撞死女騎士　賠償金曝光

尾牙最愛藝人排行！他連8年奪冠

Hebe撕破臉華研談判內幕曝！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

人夫男友狂偷吃　她怒勒斃「橡皮筋綁滿下體」

小賈斯汀「轉發她IG」　網紅：真的炸幸運！

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

令人鼻酸？單身狗「勇闖耶誕城」 情侶閃光肆虐...她崩潰：被虐爆！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面