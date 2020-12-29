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公司欠稅248萬　女董事拒繳寧囚90天...再遭「連射3箭」投降！

▲彰化1家靈骨塔公司董事被管收。（圖／彰化分署提供）

▲彰化1家靈骨塔公司董事被管收。（圖／彰化分署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

法務部行政執行署彰化分署日前首次綜合使用「對公司董事管收」及會同移送機關「提起收取訴訟」的方式，成功執行了欠稅案件。而這個靈骨塔公司的林姓董事，不但被管收3個月又被限制出境，名下財產也被假扣押，到最後欠稅款248萬餘元還是全部繳清，才終於脫身。

林姓董事在稅款繳清被釋放後，稱因誤信一名律師的建議，才沒馬上繳清。

彰化分署指出，本案義務人為某間靈骨塔公司，滯欠104年度營利事業所得稅及罰鍰共計248萬餘元，由中區國稅局移送至彰化分署執行。執行官發現，該公司的林姓女董事疑似將屬於公司的資金轉入自己名下，因此先在2019年12月底對林女聲請管收3個月獲准。林女於2020年3月間管收期滿被釋放。

執行官發現，林女即使被管收仍不願繳稅時，先對她進行限制出境，以避免逃亡。之後再與中區國稅局合作，研究後決定對林女「提起收取訴訟」，將原本僅對義務人公司的執行名義，擴張到林姓董事。

彰化地方法院在受理後，也認同政府機關此一保障租稅公平與司法正義的程序，一開始就裁定同意中區國稅局免供擔保假扣押林姓董事名下所有財產，中區國稅局在取得假扣押裁定後，立即透過相關地方法院，將林姓董事名下所有財產假扣押（包括房屋、存款及保險給付）。彰化地院隨即於今(2020)年11月24日就罰鍰部分的收取訴訟判決中，不但判決中區國稅局勝訴，更同意中區國稅局得提供擔保後對林姓董事的財產進行假執行。

彰化分署在前述判決勝訴後，再於12月16日傳林姓董事陳報財產，當場出示彰化地院判她敗訴的判決外，並立即進行第2次的留置程序，打算再一次送她去管收。林姓義務人在留置程序中，因為所有財產都被扣押無法動，因此向她的家人求救。她的妹妹不忍她再被管收，因此當天同意先出錢代公司清償了所有的欠稅罰鍰。彰化分署在公司的所有欠稅罰鍰都繳清後，除當場將林姓董事釋放，也同時撤銷了所有的執行命令。

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