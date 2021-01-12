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彰化地檢署新建廳舍開工！10樓層執行分署擁2層　司法園區成形

▲彰化地檢舉行動土典禮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢舉行動土典禮。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署與行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫，在愛買員林店拆除至今，已歷經4度流標，終於在今(12)日下午動工，由法務部長蔡清祥主持開工動土典禮，預計2025年6月完工，原址土地則將撥還員林市公所使用。

此計畫經行政院於2017年6月20日核定後，同年9月間，委由營建署全程代辦，隨於隔年由許育嘉聯合建築師事務所取得規劃設計監造，2019年11月間由德昌營造股份有限公司得標，擇於今日下午2點，由法務部長蔡清祥蒞臨主持開工動土典禮，彰化縣長王惠美、最高檢署署檢察總長江惠民、高等檢察署檢察長邢泰釗等法務部各級長官及地方各界要人等到場觀禮，賀客雲集、場面熱鬧喜氣。

▲彰化地檢舉行動土典禮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化地檢舉行動土典禮法務部長蔡清祥主持。（圖／記者唐詠絮攝）

新建彰化地檢署廳舍為地下2層地上8層，彰化執行分署為地下1層、地上4層的鋼筋混凝土構造物，總樓地板面積3萬9,889平方公尺，計畫經費達18.14億元、工程建造經費為15.52億元，基地位於員林大道旁，與彰化地方法院及員林演藝廳形成南彰化的「司法園區」。

蔡清祥表示，民國1983年來到彰化擔任檢察官，與彰化擁有非常深厚的淵源，也十分感謝內政部與國發會快速審核，使「臺灣彰化地方檢察署暨行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍」儘速動工，坐落的環境面對彰化地方法院與員林演藝廳，而附近的八堡圳相當優美，倚靠著彰南運動中心，可以為各位司法同仁提供良好的辦公環境。

▲彰化地檢舉行動土典禮。（圖／記者唐詠絮攝）

蔡清祥更感謝法務部秘書處許啟義處長，雖然他將於今年1月16日退休，但在這短短一年內，完成了許多法務部的興建工程，堪為公務人員的典範，也讓我們司法同仁擁有更好的工作環境。此外更要感謝王惠美縣長不遺餘力的支持，才能及早動土，也要拜託本次得標的德昌營造股份有限公司能夠在兼顧品質的前提下儘速完工。

▲彰化地檢舉行動土典禮。（圖／記者唐詠絮攝）

王惠美致詞表示，原地檢署大樓在1969年完成，到現在也有50多年，辦公廳舍嚴重不足，3個檢察官合用一個辦公室，且員林市發展非常快，也造成原址附近交通擁擠，所以在擔任立委時，市長、媒體朋友也一直提醒幫忙爭取彰化地檢署遷建，當時在法制委員會，從第一任立委到第二任全力爭取，感謝當時的法務部陳明堂政務次長，特別要謝謝蔡部長大筆一揮，縣府在核准建照的過程中速度也很快，所以才會有今天的動土典禮。

檢察長徐錫祥表示，感謝上級長官的支持與指導及地方各界與鄉親的期盼、協助，終使本件遷建工程得以順利開工，並期許興建團隊，奮力朝向法務部所揭示之「縮短興建期程、注重施工品質及加快施工進度，以早日完工啟用」目標前進，使同仁、民眾及早有一舒適、寬廣且優質的辦公、洽公環境，以提供更優質的司法服務，並與鄰近的臺灣彰化地方法院及員林演藝廳等建築，型塑出彰化司法園區新風貌。

▲彰化地檢舉行動土典禮。（圖／記者唐詠絮攝）

建築量體融合了南側八堡圳自然景觀之綠建築設計，突破傳統合院式封閉配置型態，在大樓內設偵查庭、詢問室、指證室、遠距訊問之大型偵查庭、數位科技採證室、檔案室及拍賣室等，透過開庭及洽公動線的良好規劃與導引及戶外停車位191個，可提供優質偵查品質及洽公環境。

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