郵局咒罵業務：絕子絕孫不得好死！80歲嬤狂譙60次下場曝光

▲老嫗咒罵人被判4月 。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有一名年近80歲的黃阿嬤，她從2019年2月1日至6月3日每天到郵局內指控謝姓業務人員侵吞她的300萬元，還咒他「不得好死，絕子絕孫，騎車會出車禍」，罵了至少有60次，謝男不甘受辱告她妨害名譽，彰化地院法官審理後判黃阿嬤4月徒刑，台中高分院駁回檢方上訴，全案定讞。

依據判決書內容指出，謝男向法官說，黃阿嬤拿她在郵局300 萬元分為6 張的定存單過來說要解約，但我發現那6張定存單已經報遺失且作廢，所以我就跟她說之前就已經有補發新的定存單了，並拿作廢章蓋在那6 張舊的定存單上，但她仍執意要拿作廢的6 張舊的定存單解約提領，我不給她領，她就一直罵我。

謝男接著說，這件事情發生後，被告幾乎只要郵局有營業，她就天天來，而且是在上班時間，她看到洽公民眾就說我侵吞她300 萬元的定存，還會繼續罵我「不得好死、絕子絕孫、騎車會出車禍」等語，她都是用手指著我本人罵，只要當時在窗口辦理的人都有聽到，至少被罵60次，這些辱罵他的言詞還造成前來洽公的民眾對他的評價，他實在忍無可忍才提告。

黃阿嬤向法官辯稱，她有到郵局罵謝男沒良心，但否認有任何公然侮辱及誹謗的言詞，更沒有說謝男侵吞他300萬元，但法官傳喚來相關證人和相關監視錄影畫面，都證實黃婦天天到郵局開罵，其所辯均為卸責之詞，考量黃婦年事已高，智識非高，因此判處4月徒刑。

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