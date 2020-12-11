老婆半夜3點回娘家　夫跨海尋妻遭追殺！苦守18年放生了

記者黃翊婷／綜合報導

阿財（化名）1995年間與印尼籍的小美（化名）結婚，後來因為個性不合，妻子在2002年1月間返回娘家，之後就再也沒有入境台灣，算一算雙方已經斷絕聯繫長達18年，他實在是等不下去了，這才決定訴請離婚。

▲阿財認為小美同意結婚只是想拿台灣的身分證。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

阿財在判決書中提到，小美婚後搬來台灣同住，並於2000年間取得身分證，沒想到卻突然在2002年1月18日凌晨3時決定返回印尼娘家，之後就沒有再入境台灣，從此音訊全無，「我沒有她家的電話，她也沒有跟我聯繫過，後來我有跟姊夫去印尼找人，但沒有見到她。」

阿財坦言，平時是靠做臨時工維生，日薪約1000元，但不一定每天都有工作，下雨就沒辦法賺錢，「小美自己有在賺錢，可能我沒有工作她就不要（我）了，就是要身分證而已」，如今夫妻倆分開已經18年，實在是等不下去了，這才決定訴請離婚。

▲阿財與小美分居兩地長達18年。

阿財的姊姊出庭證稱，弟弟和弟媳在日常相處上看不出異狀，她甚至沒見過他們吵架，出門也都是一起行動，只是曾聽弟媳抱怨，覺得弟弟管很嚴，「2002年她離家之後，我先生有打電話請印尼那邊的仲介聯繫，後來還帶弟弟一起去印尼找人，結果從她家出來就被追殺，錢包、財物都沒了。」

對於上述指控，小美經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。彰化地院法官認為，兩人分居長達18年，期間沒有任何互動，阿財甚至到現在還不知道小美人在哪裡，如今提告請求離婚，可見雙方都沒有繼續維持這段婚姻關係的意願，夫妻生活有名無實、形同陌路，最終裁定准許他的請求，判准離婚，全案仍可上訴。