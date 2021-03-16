農地違章工廠「即報即拆」都在騙人！環團再轟蔡政府：承諾跳票

▲環圖指出桃園大園廠房隔間各自租，每間都未達工廠標準也不拆。（圖／地球公民基金會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

環保團體今（16日）到行政院前開記者會再提2020年3月20日《工廠管理輔導法》公告施行，但行政院與立委們都宣稱修法將可「全面納管」、「即報即拆」，中央可代行斷水斷電，獎勵全民檢舉達到「不准新增」、「不准污染」，但至今僅拆了4家。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，根據農委會農地盤查有4558公頃農地遭到疑似工廠違規轉用，而依經濟部公開資訊，目前依《工輔法》拆除的工廠只有4間。自去年三月地球公民基金會與g0v.tw台灣零時政府共同開發線上「農地工廠回報系統」，一年來收到近500間農地新增工廠舉報，超過1400張在農地上大興土木中、或已蓋好的巨大嶄新鐵皮屋照片，協助民眾檢舉了240間，也僅拆除7間。

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▲環團批政府說農地違章工廠要「即報即拆」卻跳票。



彰化環境保護聯盟總幹事施月英說明，去年監察院帶隊前往遭檢舉的兩間農地工廠，一間塑膠工廠勒令停工後搬遷他處，但建築體還在，沒有斷水斷電，更沒有拆除，這樣難保不再復工；另一間占面積約7500平方公尺（18個籃球場），監委勘查時，裡面放置數部生產機台，約有20位工作人員正在組裝包裝，但地方與中央政府卻認定沒有製造加工事實，不屬於工廠，沒有勒令停工，也沒有斷水斷電。

消防員工作權益促進會常務監事藍毓傑指出，2015年桃園新屋鐵皮保齡球館大火殉職，2019年台中大雅鐵皮工廠殉職，違章建物在消防員救災上的風險一再透過犧牲人命的慘痛方式凸顯，最後卻只換得2019年農地違章就地合法的修法，以及中央「即報即拆」落實不利，各部會互踢皮球的結果，今年1月，與環團要求行政院落實違章工廠輔導、納管、拆除，預防災害發生，避免消防員殉職，行政院秘書長李孟諺當時回應政府有在進行，但根據收到的回函，卻是經濟部、內政部將攸關人命的訴求當皮球互踢。

▲環團表示，彰化秀水案例是自主停工就不拆。



另外，蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀提到，蔡政府早在《工輔法》修法前，即喊出2016年5月20日後新增建農地違章工廠即報即拆的政治承諾，2017年核定「保護農地－拆除農地上新增違規工廠行動方案」，由農委會主導跨部會的行動平台，透過內政部圖資變異點進行盤查，列管各地方政府新增建違章工廠拆除清單，要求地方政府積極處理，同年公布17家拆除名單，直到2019年才全數拆除，而原訂2018年要公布第二波拆除名單，經過4年仍未公布。