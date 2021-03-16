　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農地違章工廠「即報即拆」都在騙人！環團再轟蔡政府：承諾跳票

▲環圖指出桃園大園廠房隔間各自租，每間都未達工廠標準也不拆。（圖／地球公民基金會提供，下同）

▲環圖指出桃園大園廠房隔間各自租，每間都未達工廠標準也不拆。（圖／地球公民基金會提供，下同）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（16日）到行政院前開記者會再提2020年3月20日《工廠管理輔導法》公告施行，但行政院與立委們都宣稱修法將可「全面納管」、「即報即拆」，中央可代行斷水斷電，獎勵全民檢舉達到「不准新增」、「不准污染」，但至今僅拆了4家。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，根據農委會農地盤查有4558公頃農地遭到疑似工廠違規轉用，而依經濟部公開資訊，目前依《工輔法》拆除的工廠只有4間。自去年三月地球公民基金會與g0v.tw台灣零時政府共同開發線上「農地工廠回報系統」，一年來收到近500間農地新增工廠舉報，超過1400張在農地上大興土木中、或已蓋好的巨大嶄新鐵皮屋照片，協助民眾檢舉了240間，也僅拆除7間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼環團批政府說農地違章工廠即報即拆卻跳票。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團批政府說農地違章工廠要「即報即拆」卻跳票。

彰化環境保護聯盟總幹事施月英說明，去年監察院帶隊前往遭檢舉的兩間農地工廠，一間塑膠工廠勒令停工後搬遷他處，但建築體還在，沒有斷水斷電，更沒有拆除，這樣難保不再復工；另一間占面積約7500平方公尺（18個籃球場），監委勘查時，裡面放置數部生產機台，約有20位工作人員正在組裝包裝，但地方與中央政府卻認定沒有製造加工事實，不屬於工廠，沒有勒令停工，也沒有斷水斷電。

消防員工作權益促進會常務監事藍毓傑指出，2015年桃園新屋鐵皮保齡球館大火殉職，2019年台中大雅鐵皮工廠殉職，違章建物在消防員救災上的風險一再透過犧牲人命的慘痛方式凸顯，最後卻只換得2019年農地違章就地合法的修法，以及中央「即報即拆」落實不利，各部會互踢皮球的結果，今年1月，與環團要求行政院落實違章工廠輔導、納管、拆除，預防災害發生，避免消防員殉職，行政院秘書長李孟諺當時回應政府有在進行，但根據收到的回函，卻是經濟部、內政部將攸關人命的訴求當皮球互踢。

▲▼環團批政府說農地違章工廠即報即拆卻跳票。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團表示，彰化秀水案例是自主停工就不拆。

另外，蠻野心足生態協會專職律師郭鴻儀提到，蔡政府早在《工輔法》修法前，即喊出2016年5月20日後新增建農地違章工廠即報即拆的政治承諾，2017年核定「保護農地－拆除農地上新增違規工廠行動方案」，由農委會主導跨部會的行動平台，透過內政部圖資變異點進行盤查，列管各地方政府新增建違章工廠拆除清單，要求地方政府積極處理，同年公布17家拆除名單，直到2019年才全數拆除，而原訂2018年要公布第二波拆除名單，經過4年仍未公布。

ET快訊
北捷4天3度被恐嚇！嗆炸中山地下街　狂男永和落網
快訊／打靶釀火災！　高雄海軍陸戰隊營區火警搶救中
快訊／北市動物園又爆脫逃！牠趁同伴支開保育員竄入樹林
3信用卡權益大縮水！　這張砍最兇
白家綺產後1周「真實身材曝光」！經紀人驚：是產前吧
醫美富少「神隱9天」改坐March現身　媽陪同到案

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台帛旅遊泡泡4月首發團擬華航先開飛　估到暑假一周最多16班

LIVE／首波AZ疫苗「6萬名醫護」願意施打！疾管署最新說明

農地違章工廠「即報即拆」都在騙人！環團再轟蔡政府：承諾跳票

獨推腦麻兒小比「征戰南橫超馬45公里」　媽鼻酸求1事！萬人洗版

全聯上架冰沙！網友超驚喜「石二鍋本體」1杯48元：下班要去買

洋蔥癌強襲恆春半島！氣候異常4病齊發　植株腐爛「2／3淪陷」

「請支援削鳳梨」全聯店員按廣播　他結帳呆掉！長知識：現在才知

沐浴乳輸了！同事推坑「便宜神物」用過回不去：每天急著回家洗澡

人龍等結帳！大媽狂問收銀「哪種好」　她神回1句秒逼退

打電話手勢「不是比6」　小孩一伸手驚呆網：代溝了啦！

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

Sandy每天叫他付車錢..鹿希派：害我遊戲輸了　放話未來姊夫「不准讓她哭」遭虧：超弱！

鍾漢良聽聞「夫人」譚松韻懷孕..欲言又止　拉她坐腿上：妳想要孩子，我可以幫忙

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

李現.關曉彤.THE9現身歐陽娜娜Vlog　鄧紫棋想耍溫柔..結果噴笑秒破功XD

台帛旅遊泡泡4月首發團擬華航先開飛　估到暑假一周最多16班

LIVE／首波AZ疫苗「6萬名醫護」願意施打！疾管署最新說明

農地違章工廠「即報即拆」都在騙人！環團再轟蔡政府：承諾跳票

獨推腦麻兒小比「征戰南橫超馬45公里」　媽鼻酸求1事！萬人洗版

全聯上架冰沙！網友超驚喜「石二鍋本體」1杯48元：下班要去買

洋蔥癌強襲恆春半島！氣候異常4病齊發　植株腐爛「2／3淪陷」

「請支援削鳳梨」全聯店員按廣播　他結帳呆掉！長知識：現在才知

沐浴乳輸了！同事推坑「便宜神物」用過回不去：每天急著回家洗澡

人龍等結帳！大媽狂問收銀「哪種好」　她神回1句秒逼退

打電話手勢「不是比6」　小孩一伸手驚呆網：代溝了啦！

她勒斃愛犬再輕生獲救　法官判拘30天：生命不容飼主任意處置

小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」

搬家住透天！夜班哥懊惱「總錯過垃圾車」堆了1周　內行曝妙招

台帛旅遊泡泡4月首發團擬華航先開飛　估到暑假一周最多16班

唐西奇砍25分大三元仍不敵快艇　魯伊：雷納德不會讓我們輸

台中工地鷹架掉落直插擋風玻璃！網要車主去收驚：根本絕命終結站

北捷4天3度被恐嚇！「微波電池」炸中山地下街　狂男永和落網

LIVE／首波AZ疫苗「6萬名醫護」願意施打！疾管署最新說明

龍象大戰　張奕妹妹、高英傑女兒來開球

建立觀音牙科醫療站　鄭文燦贈匾感謝牙醫師公會黃國光：照護偏鄉

生活熱門新聞

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

不用太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

揭分手鳳梨真正原因　罔腰曝喜訊：真的會有一個小孩

女叫外送去冰　店員貼心遭反咬

白俄16歲正妹感謝「台灣便當救了我」

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

男童「下體狂頂」女店員！媽媽不阻止還在笑

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

料都掉光光！停紅燈見外送員「披薩垂直放」

產後想住月子中心！她揚言墮胎威脅老公砸錢

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

紫南宮旁買「打死結蓮霧」打開竟長毛發霉

更多熱門

相關新聞

蔡英文當年「踩藻礁」真相看這裡　

蔡英文當年「踩藻礁」真相看這裡　

民進黨立委鄭運鵬PO照批評國民黨立委，以保護為名勘查藻礁，但「踩進藻礁岸」質疑作秀；而藻礁公投領銜人潘忠政則貼出總統蔡英文過去也曾踩在藻礁上的照片。對此，當年擔任小英基金會社會力發展中心主任楊長鎮16日回憶，當年是如何在潘忠政的指導下進入海岸。

賴士葆爆：蔡政府與LINE高層建立「綠色通道」　下架不合意訊息

賴士葆爆：蔡政府與LINE高層建立「綠色通道」　下架不合意訊息

鄭運鵬批藍委踩藻礁　王美花：沒說不能去

鄭運鵬批藍委踩藻礁　王美花：沒說不能去

AZ疫苗爆血栓之亂　孫大千點名蔡蘇陳先打

AZ疫苗爆血栓之亂　孫大千點名蔡蘇陳先打

尷尬！綠委批踩在藻礁上探勘...同黨立委皆在場

尷尬！綠委批踩在藻礁上探勘...同黨立委皆在場

關鍵字：

地球公民基金會工輔法經濟部蔡英文蔡政府農地違章工廠農委會工廠管理輔導法

讀者迴響

熱門新聞

只准報醫學院！媽逼重考9年...她怒弒母+分屍

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

載瓦斯桶大叔按喇叭　惹怒「藥仔組」屁孩亮彈簧刀

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

《我只喜歡你》CP成真！張雨劍承認「跟吳倩已婚有女兒」

連人帶車倒路邊！29歲男上完大夜險猝死

譚松韻被瘋傳祕婚！證實「的確結了又離」　粉絲笑了

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

江宏傑登《玩很大》網評論一面倒

Rain怒吼新人　車銀優天使舉止暖哭粉絲

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

不用太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」

更多

最夯影音

更多
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌
淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

淋雨等5分鐘送餐「沒收到小費」 美國外送員爆氣：我不想做了啦

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

罔腰認分手！曝現況「還住一起」　親揭爭執對話...男友：想退出你們世界

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面