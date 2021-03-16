鳳梨事件「在島內掀起驚濤駭浪」　陸官媒：統一用不到解放軍了

▲陸官媒評論說，統一可能不需動用解放軍。（資料照／路透社）



記者王致凱／綜合報導

兩岸關係緊張，美軍印太司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）日前曾示警稱，解放軍可在6年內攻台。不過，中國官媒15日發文指出，從最近的「鳳梨事件」可以看出，兩岸統一可能「用不到解放軍」。

「中國台灣網」發表評論說，自從2月26日中國海關發布關於暫停進口台灣鳳梨的通知後，相關風波在台灣島內引起不少「怪現象」，「讓我們看到了台灣混亂的社會生態和荒誕的政治氛圍。」

「中國台灣網」引述專家指出，鳳梨事件本就是單純的經濟議題，只要民進黨政府及時透過兩岸管道與大陸進行溝通，並且提升自身產品品質，即可輕鬆解決此問題，甚至可藉機探討兩岸恢復溝通機制問題，但「民進黨當局完全走在了正確道路的反面，通過產民粹的慣性操作，讓經濟問題無限放大為政治爭議。」

「中國台灣網」文中批評，「民進黨當局對台灣經濟和社會的破壞力度、深度，遠勝於導彈；民進黨若長期執政，等於台灣長期民粹，等於長期沉淪。」文中又說，去年兩岸貿易額在創新高，台灣對大陸進口依存度超過43，如今大陸暫停進口鳳梨可謂「九牛一毛」，卻能在台灣掀起驚濤駭浪，「難怪有網友感嘆，兩岸統一可能用不到解放軍了」。

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