唱「鳳梨之歌」聲援台灣！　日創作團體讚美食好吃、人情味濃

實習記者陳妙津／綜合報導

日本超市在大陸突禁止進口台灣鳳梨後，出現鳳梨搶購潮力挺台灣。曾來台演出的日本創作團體「給食当番」為了聲援台灣，特別創作一首「台灣鳳梨之歌」(台湾パイナップルのうた)，以輕鬆逗趣的曲風、淺顯易懂的歌詞，用心搭配台灣各地風景名勝作為MV畫面，大讚台灣風土民情。

綜合日媒報導，「給食当番（kyu shoku tou ban）」由日本作曲家澤口和彥（Kazuhiko Sawaguchi）所創立，曾來台演出，對台灣人的溫暖印象深刻，因此近日在YouTube頻道上傳「台灣鳳梨之歌」，力挺台灣農民，目前已經破1.5萬人點閱。

▲給食当番成員們曾來台演出，對台灣風土民情印象深刻 。（圖／翻攝YouTube／給食当番）



MV除了成員們開心高舉鳳梨熱舞畫面外，還有不少清新插圖，以及曾在台灣拍攝的各景點照片，搭配「去台灣旅行最有趣、台灣人很善良、台灣鳳梨超好吃」等歌詞，洋溢著一股溫馨輕鬆氛圍。

澤口和彥表示，當聽到台灣鳳梨被大陸禁止進口的消息時，他也深感擔憂，因為台灣是在日本311震災後最早支援的國家之一，成員們都很希望能幫上一點忙，考慮到最近天候不佳，最後選擇一起在回家路上練習拍攝，僅花4天時間匆忙產出簡易版，盼能讓聽到的日本人及台灣人都會心一笑，目前仍在產出完整版中，還直說「疫情結束以後，我一定要到台灣大口咬鳳梨，邊拍一個新的音樂影片！」