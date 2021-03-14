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蔡政府雙標處理？　央視熱評：台水果被拒絕非個案

▲▼蔡英文恭賀台灣4水果可進軍東京奧運。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文恭賀台灣4水果可進軍東京奧運。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者任以芳／綜合報導

鳳梨事件引起兩岸高度爭議，大陸官媒《央視》新聞客戶端今（14日）發布熱評批評，日本最新消息指出，來自台灣香蕉被查出農藥殘留超標6倍多，目前全部下架、銷毀，台灣農委會僅低調表示是「個案」。對照鳳梨事件，台灣方面處理雙標作業，只要遇到和大陸有關事件，一定會扣上「反中」的帽子，似乎成為蔡政府慣性手法。

《央視》熱評，凡是遇到與大陸有關的事就政治掛帥，就往「反中」上扯，就要藉機挑起兩岸民間對立，幾乎已是民進黨當局的慣性思維。雖然經常被打臉，但民進黨當局為了「台獨事業」仍然樂此不疲，至於如此操作對台灣民生經濟是好是壞，可從來不在他們的考慮範圍內。

▲▼央視熱評，先鳳梨後香蕉，台灣處理雙標，逢中必反。 。（圖／翻攝 央視）

▲央視熱評，先鳳梨後香蕉檢疫不合格，台灣處理雙標，逢中必反。（圖／翻攝 央視）

《央視》熱評指出，前一陣大陸暫停台灣鳳梨，明明只是正常的、科學合理的生物安全防範舉措，但民進黨當局偏要說成政治打壓，還有民進黨籍民意代表大談陰謀論，說什麼「大陸有菠蘿，是因為台灣頂級的菠蘿種植技術被洩露給了大陸」，真是無知又可笑。

文章稱，在民進黨當局官員的賣力「造勢」下，台灣演出了一系列花式「鳳梨鬧劇」，比如，每天吃18公斤、台軍三餐鳳梨全席、鳳梨震撼力強過導彈軍演。但尷尬的是，台灣方面剛在社交平台宣稱「台灣水果要前進日本、在東京奧運登場」、「受到國際高水平的肯定」，那邊日本就有批來自台灣的香蕉被查出農藥殘留超標6倍多，迅速被全部下架、銷毀。

《央視》熱評也引述台灣網友留言，「所以人家不要有他的道理，遇到日本就不敢嘴（炮）了吧？」還有網友提及最近台灣連日干旱缺水，「都缺水了，還要怎麼種農作物，真是不知民間疾苦。」

▲▼民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

熱評文章稱，一句「人家不要有他的道理」，點出了台灣水果被拒的真正原因。2020年以來，大陸海關多次從來自台灣的鳳梨中檢出檢疫性有害生物，為防範植物疫情風險才做出暫停台灣鳳梨輸入大陸的決定。民進黨政府惡意解讀技術性問題，藉機攻擊抹黑大陸，其口中所謂「期待兩岸春暖花開」是否出於真心，可見一斑。

最後，《央視》熱評引用台灣網友心聲「不知民間疾苦」，道出了台灣民眾的無奈與無力。台灣水果接連被拒，絕非只是偶然現象。不重視水果質量的把關，不幫助台灣農民解決實際困難，台灣農委會口中的「僅為個案」，就永遠只能是民進黨當局自我安慰的騙術罷了。

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