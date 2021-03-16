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精神病患狂點2千份外送塞滿家！家屬連夜送到「血輪眼」　慘賠17萬

▲▼精神病患者一口氣點了40份外賣，花了人民幣4萬塊。（圖／翻攝微博）

▲精神病患者一口氣點了40份外賣，花了人民幣4萬塊。（圖／翻攝微博，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

湖北武漢一名患有精神疾病的汪姓女子，日前在家用手機點了40分外送，花費金額高達人民幣4萬多元（約新台幣17.4萬元），家裡塞滿近2千種美食。為了避免浪費，汪女的家屬事後將這些食物連夜送給保安、清潔人員、親朋好友等。

據《楚天都市報》報導，事發於13日下午，當地警方打給汪女的親屬汪姓男子，跟他說「家裡有糾紛，有人報警求助」，他才匆忙趕回家，途中還接到超多外送員的電話，還告訴他樓下有很多外送員在等你，「都快堆成山了」。

▲▼精神病患者一口氣點了40份外賣，花了人民幣4萬塊。（圖／翻攝微博）

汪男趕回家裡當場傻眼，進門後就接過汪女的手機，發現APP上還有一長串訂單，且外送員都在送餐的路上。汪男解釋，汪女患精神病有幾年時間了，狀況好的時候，生活基本能夠自理，春節前她從武漢市精神病院回家，沒想到突然發病，點了這麼多外送。

為了避免浪費，汪男決定將2千種美食分給需要的人，包含保安、清潔工人、親朋好友等，一直忙到14日凌晨2點還沒送完。14日下午時，汪男兩眼布滿血絲直呼「累癱了！」並感嘆不指望能挽回多少損失，只是希望平台若收到不合理的訂單，可以先致電詢問，避免類似事件發生，「這樣的事情，估計在全國都很罕見」。

▲▼精神病患者一口氣點了40份外賣，花了人民幣4萬塊。（圖／翻攝微博）

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