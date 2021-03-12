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外送備註「懷孕中送上來」　他連送2年直呼很擔心！網友笑翻

▲桃園市某火鍋店黃姓業者，今年1月間因不滿熊貓外送員臨時棄單，情緒失控對外送員以三字經連續辱罵挨告。（資料照／記者林敬旻攝）

▲外送員。（資料照／記者林敬旻攝）

記者邱茀濱／綜合報導

外送服務對懶得出門的人來說，簡直是一大福音。不過，一名外送員表示，他幾乎每個月都會接到同一名孕婦的訂單，而且至今已經2年都標註「懷孕中請送上樓」，讓他看了直呼很擔心。貼文一出，掀起網友熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，他每個月都會接到一名孕婦的訂單，而且餐點備註都是「懷孕中，請送上來放鞋櫃」，他掐指一算竟發現「您已經懷孕快兩年了」。

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原PO接著Google了一下，結果發現只有大象的孕期長達近2年，讓他很擔心，並直呼「如果下次接到你的訂單，備註還是懷孕中，我就要聯絡動物園能不能去你家抓大象喔！」最後還是強調，如果小姐已經生了請改一下備註。

貼文曝光笑翻一票網友，紛紛留言說「抱歉！你戳到我笑點」、「連生兩胎咩，這也是不是不可能滴～」、「說不定生生不息阿」、「她都沒下樓，搞不好真的再接再厲，一生再生～」、「你想多了，對方懷的絕對不是大象，是.....哪吒才對」、「可能是宿便不是懷孕...」。

不過，也有人認為客人只是忘了改備註，不需要這麼嚴格，「結論都是送上樓，不用太在意備註」、「應該是沒改掉吧」、「忘記改了吧」、「我備註..自從寫第一次就忘了要改」、「她只是沒改備註吧！不管什麼理由，外送就是義務，你不是一樣要放在鞋櫃～有差嗎？」。

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