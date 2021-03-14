送餐到社區大樓被攔！外送員挨告「妨害自由」…慘被平台停權

▲外送員送餐到社區大樓，竟挨告妨害自由，還被平台停權。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

桃園一名外送員日前接到訂單，準備送餐上樓時，被警衛攔了下來，沒想到後續因此挨告「妨害自由」，還被處罰停權3天，讓人十分無言。

這名外送員日前接到訂單，前往某棟社區大樓送餐，當時客戶要求送上樓，但他被大門的警衛攔下，被要求「不能送上去」，無奈之下，只能告知客戶，將餐點放在管理室。

沒想到，客戶聽完以後，竟然嗆聲「別人都可以就你不行」，還向警局提告，讓外送員相當傻眼。外送員接到警方通知，被提告妨害自由、恐嚇，當下十分無言，連對方的身分都不知道，莫名其妙就被告，後續了解之後，才知道是當天的顧客。

▼外送員被警衛攔下，竟然因此挨告妨害自由。（示意圖／記者林敬旻攝）



外送員提到，當時顧客是刷卡付款，他被攔下來以後，只能把餐點放在大廳，再交代警衛，沒有辦法為了顧客的需求，違反社區的規定。這件事情在網路上傳開，引起熱烈討論，沒想到該名外送員還遭平台停權3天，原因至今仍不知道，讓人傻眼。

對此，有律師回應，若社區有開會決定，外送員送餐不能進入大樓，外送員當然不能強行進入，那麼就不會構成妨害自由裡的強制罪，「我覺得這個部分，應該是不會成立。」

►BTS粉絲必搶！每瓶才13元的純淨水