女叫外送蜂蜜冰茶去冰　店員「貼心手段」遭反咬退費：真的很氣欸

▲女客人點去冰蜂蜜冰茶喝到冰塊，投訴退費。（示意圖／資料照）



網搜小組／許力方報導

基隆有飲料店員工抱怨，14日晚間接到一筆外送訂單，客人點了一杯蜂蜜冰茶要求去冰，但最後拿到時卻收到「沒有去冰的」，要求退款，外送平台客服人員也同意餐點錯誤，已經退還40元款項，讓他氣得吐露，每次外送單都會加幾顆冰塊，就是為了防止客人拿到手時變常溫，沒想到貼心反被咬，網友看傻眼紛紛回應「就是不要冰才會點去冰…」

「看到這個真的很氣欸！」這名飲料店店員15日透過「爆怨公社」發文，直呼他只要接到外送單點飲料「去冰」，都會幫客人多加幾顆冰塊，防止送到客人手上時飲料變成常溫，就會不好喝了，沒想到連這樣也遭到客訴，且外送平台客服也照樣讓她過，讓店員實在氣不過「我下次不放冰塊了，送到客人手上變常溫的是不是又要被客訴一次?」

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▲飲料店員工「貼心手段」遭反咬退費：真的很氣欸。（圖／翻攝「爆怨公社」）



原來店員當天晚上9時許接到一張100元的外送訂單，客人指定其中一杯蜂蜜冰茶要「去冰，加珍珠」，但收到時飲料卻沒有去冰，便向平台反應餐點錯誤，與原訂單不相符，客服人員第一時間就同意退款，並移除40元金額

店員一段貼心的真情告白引發熱烈討論，網友不領情，紛紛傻眼回應「就是不要冰才會點去冰啊」、「常溫也沒關係」、「人家就是要喝原味的飲料，不想喝冰塊融化都是水的飲料，當然會生氣給你負評」、「不要做多餘的事啦」、「身為一個不愛冰塊的，我覺得放到常溫也沒關係」、「貼心過頭了」、「假會」，其中還有女網友氣炸說「去冰就是不要有冰塊啊！我只要看到飲料有冰塊真的會炸掉！」。

網友建議店家，可以把選項改分成兩種「去冰（仍有碎冰）」和「完全去冰」，寫的清清楚楚就沒有疑慮，認為「下次不用那麼貼心，公事公辦就好！」不過也有人分析就是會有這種奧客「故意鑽漏洞」、「想喝免錢的」、「這種退錢不合理吧！飲料放著就會去冰了啊」、「愛客訴的人就是愛客訴」。

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