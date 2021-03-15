外送單備註跳針狂打3次　鹹酥雞店家看了超崩潰：到底想要什麼

▲店家接外送單備註狂跳針3次。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社2館）

記者楊庭蒝／綜合報導

得益於外送平台的崛起，現在只要拿起手機就可以享受美食送到府的服務，不過也因為如此，導致顧客、外送員與合作店家間的糾紛時有所聞。有名鹹酥雞店家上網吐苦水，一日收到一筆訂單，備註中重複了三次一樣的內容，而且標點符號使用不得宜，讓他多花了很多時間確認訂單內容，就怕沒辦法完成顧客的要求。

店家在臉書社團「爆廢公社2館」發文，只見照片裡有一張鹹酥雞訂單，並在備註中連續重複三次「只要食品，九層塔，胡椒粉~~其他配料都不要，感恩！！！」，讓她花了很多時間去理解顧客想要表達的意思。

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店家透露，基本上我們外送單是完全沒在給九層塔，但還是不能理解，他到底是要胡椒，還是不要胡椒，直呼「標點符號是不會好好用嗎」。她也藉機詢問廣大網友，「請問你們看到這備註，會理解成原味，還是要胡椒、九層塔？？？這兩個『食品』認真覺得多餘」。

對此，底下留言處有網友分享自己的看法表示，「他把逗號當萬能符號了」、「我訂東西也都打三次耶 但我只會說我不要什麼」、「給他紙袋就好」、「人家看不懂就算重複一百次也沒用」、「為什麼不直接說只要九層塔跟跟胡椒粉就好了」、「我也看好久」、「鹹酥雞就鹹酥雞，食品什麼啦」。