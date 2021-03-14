北市不缺水！柯文哲感謝李登輝做這件事　「南部恐怕要從長計議」





▲柯文哲出席民眾黨新北市黨部成立前祈福參拜。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

中南部水情告急，不過台北市翡翠水庫水位穩定，讓台北市長柯文哲13日提出擴大支援用水。面對全台缺水荒，柯文哲14日受訪時表示，台北市是運氣，不過「前人種樹後人乘涼」，感謝前台北市長李登輝過去蓋了翡翠水庫，加上他們嚴格控制上游集水區水土保持，現在首都生活圈沒有缺水問題，而南部恐怕要從長計議，畢竟蓋水庫不是一兩天的事。

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲14日下午出席民眾黨新北市黨部成立前祈福參拜，被問到關於全台缺水荒的問題，柯文哲說，台北市是運氣，前人種樹後人乘涼，每次遇到缺水問題時，都要感謝李登輝蓋了翡翠水庫，所以大台北首都生活圈約600萬人口不會有用水問題。

柯文哲說，他們都有嚴格控制翡翠水庫，事實上翡翠水庫上游集水區水土保持做得比較好，因為北市沒有開放觀光，整個水庫維護都做得比較好，且北市歷任市長都有更換水管，讓漏水率降了很多，「以前漏水太厲害了，等於一年要吃掉半個水庫的水。」

柯文哲強調，這是歷代市長與公務人員的努力，所以現在首都生活圈沒有缺水的問題，至於南部恐怕就要從長計議，畢竟蓋水庫也不是一天兩天的事，很多事都不是一天兩天的，要長期規劃，這就沒辦法了。