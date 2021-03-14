北水南送！北市擴大支援用水　黃珊珊：水源穩定一定會支援其他縣市





▲黃珊珊出席福德正神聖誔暨建宮175週年宮慶、捐贈台北市救護車活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

今年中南部嚴重缺水，台北市長柯文哲13日提出，目前台北已開始擴大支援用水，每天輸送91萬噸水到新北、基隆、桃園等縣市，以利石門水庫進行北水南送到新竹、苗栗。對此，台北市副市長黃珊珊說，北市對於水資源調度，會與中央密切配合，北市水源比較穩定的話，一定會支援其他縣市。

黃珊珊14日上午出席福德正神聖誔暨建宮175週年宮慶活動，針對柯文哲在臉書提出北市擴大支援用水，黃珊珊提到，目前翡翠水庫的水量還在正常值，算是穩定，所以本來就有支援其他水庫，如果擴大支援的話，可以減少石門水庫對其他地方供應增加，讓石門水庫也能去支援其他的地方。

黃珊珊指出，台灣的水庫應該算是全球性調度，台北市雖然掌管翡翠水庫，但對於水資源調度是與中央密切配合，而台北市自己也能做一些事情，例如清淤增加蓄水量，另外在節水抓漏方面，每年為此省下了幾千萬的費用；由於北市比較不需要農業灌溉與相關工業的水，如果能夠支援其他縣市，就盡量支援。

被問到是不是中央有來拜託？黃珊珊說，翡翠水庫本來就是供應大台北地區，並非只有台北市，包括新北都在內，而北市水源比較穩定的話，一定會支援其他縣市。

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