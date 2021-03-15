「黃金廊」瘋賞花　虎尾堤防交通大亂！警一天開10張罰單

▲尾警分局表示，警方於賞花期間持續加強交通秩序整理，光於昨日週末一天即開出10張罰單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

3月進入開花期，多處可見百花爆發，南投中寮「紫色花海隧道」，因交通亂象層出不窮，園主將栽種20年的花牆砍掉還當地平靜。而雲林虎尾平和橋到鐵橋間的北港溪防汛道「黃花風鈴木」最美黃金廊，近期因賞花民眾任意穿梭車道、停車亂象等，造成地方民怨，警方出動勸導並施鐵腕執法，一日即開出10張罰單。

天候回暖花期爆發，雲林虎尾平和橋到鐵橋間的北港溪防汛道被視為最美「黃金廊」，長達數百公尺的黃花風鈴木盛開，久違的黃金花海走到堤防上樹梢的黃花瞬間可成為最美背景。許民眾慕名而來賞花、拍照、打卡，但因堤防道路小，民眾任意停車外更為了拍照任意穿梭馬路，險象環生惹民怨。

▲許民眾慕名而來賞花、拍照、打卡，但因堤防道路小，民眾任意停車外更為了拍照任意穿梭馬路，險象環生惹民怨。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

雲林縣警察局虎尾警分局指出，雲林虎尾往斗南鎮河堤道路金黃色花海大爆發，吸引遊客佇足拍照享受美景。惟有部分遊客為拍攝美景，並取得入鏡角度，而不顧個人生命安全、佇足道路中間或於狹窄河堤道路違規停車，危害往來車輛行車安全。

虎尾警分局表示，警方於賞花期間持續加強交通秩序整理，光於昨日週末一天即開出10張罰單。

針對任意違停車輛依《道路交通管理處罰條例》第56條在顯有妨礙其他人、車通行處所停車處新臺幣600以上1200元以下罰鍰。

虎尾警分局也呼籲賞花民眾，行人應於路肩外活動，勿站立車道中，否則可依《道路交通管理處罰條例》第78條行人未遵守交通規則處罰；另呼籲用路人應保有安全行車觀念，勿任意於車道停車、急煞暫停，期待大家一起守法以避免一時疏忽發生交通意外，也為虎尾交通秩序努力，共同維護交通安全。

▲雲林虎尾往斗南鎮河堤道路金黃色花海大爆發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►Her今天推出「Outperform奧德蒙雨衣外套」



►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►台西五港村反風車自救會抗議 推圍籬、衝警人牆險爆衝突

►黃花風鈴木盛開 雲林虎尾鎮北港溪堤岸3公里「黃金廊」超美

►「一元美金」紅包放財位！台中女發了 西螺福興宮添油香50萬

►大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」 上國道7分鐘狂噴4萬500元

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室 還被酸公主病