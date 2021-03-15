　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「黃金廊」瘋賞花　虎尾堤防交通大亂！警一天開10張罰單

▲許民眾慕名而來賞花、拍照、打卡，但因堤防道路小，民眾任意停車外更為了拍照任意穿梭馬路，險象環生惹民怨。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲尾警分局表示，警方於賞花期間持續加強交通秩序整理，光於昨日週末一天即開出10張罰單。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

3月進入開花期，多處可見百花爆發，南投中寮「紫色花海隧道」，因交通亂象層出不窮，園主將栽種20年的花牆砍掉還當地平靜。而雲林虎尾平和橋到鐵橋間的北港溪防汛道「黃花風鈴木」最美黃金廊，近期因賞花民眾任意穿梭車道、停車亂象等，造成地方民怨，警方出動勸導並施鐵腕執法，一日即開出10張罰單。

天候回暖花期爆發，雲林虎尾平和橋到鐵橋間的北港溪防汛道被視為最美「黃金廊」，長達數百公尺的黃花風鈴木盛開，久違的黃金花海走到堤防上樹梢的黃花瞬間可成為最美背景。許民眾慕名而來賞花、拍照、打卡，但因堤防道路小，民眾任意停車外更為了拍照任意穿梭馬路，險象環生惹民怨。

▲許民眾慕名而來賞花、拍照、打卡，但因堤防道路小，民眾任意停車外更為了拍照任意穿梭馬路，險象環生惹民怨。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲許民眾慕名而來賞花、拍照、打卡，但因堤防道路小，民眾任意停車外更為了拍照任意穿梭馬路，險象環生惹民怨。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

雲林縣警察局虎尾警分局指出，雲林虎尾往斗南鎮河堤道路金黃色花海大爆發，吸引遊客佇足拍照享受美景。惟有部分遊客為拍攝美景，並取得入鏡角度，而不顧個人生命安全、佇足道路中間或於狹窄河堤道路違規停車，危害往來車輛行車安全。

虎尾警分局表示，警方於賞花期間持續加強交通秩序整理，光於昨日週末一天即開出10張罰單。
針對任意違停車輛依《道路交通管理處罰條例》第56條在顯有妨礙其他人、車通行處所停車處新臺幣600以上1200元以下罰鍰。

虎尾警分局也呼籲賞花民眾，行人應於路肩外活動，勿站立車道中，否則可依《道路交通管理處罰條例》第78條行人未遵守交通規則處罰；另呼籲用路人應保有安全行車觀念，勿任意於車道停車、急煞暫停，期待大家一起守法以避免一時疏忽發生交通意外，也為虎尾交通秩序努力，共同維護交通安全。

▲許民眾慕名而來賞花、拍照、打卡，但因堤防道路小，民眾任意停車外更為了拍照任意穿梭馬路，險象環生惹民怨。 （圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

▲雲林虎尾往斗南鎮河堤道路金黃色花海大爆發。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►Her今天推出「Outperform奧德蒙雨衣外套」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►台西五港村反風車自救會抗議　推圍籬、衝警人牆險爆衝突

►黃花風鈴木盛開　雲林虎尾鎮北港溪堤岸3公里「黃金廊」超美

►「一元美金」紅包放財位！台中女發了　西螺福興宮添油香50萬

►大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室　還被酸公主病

ET快訊
韓爆紅YouTuber認「臉是AI做的」　網嚇瘋：超逼真
馬偕醫師被控性侵學妹　院方回應了
女大生遭酒駕國手害死！繁星上大學　低收還有5妹妹
這8款iPhone換電池只要990元　限量1.5萬名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

獨／感傷！女友遭賓士富少撞命危　他PO空蕩蕩房間：情人節快樂

屏東「自小客翻覆邊坡」釀6傷！5歲男童右眼腫脹

「黃金廊」瘋賞花　虎尾堤防交通大亂！警一天開10張罰單

超商妹「身體扭成C型」躲色狼　他3度下手噁辯：想確認是真愛嗎

菊花殘全身傷！闖豪宅遭屋主撞見落跑　他慘遭圍籬刺進屁屁哀號

花蓮開心農場電動車衝6米深大排　2遊客「油門當剎車」落水獲救

控遭台北馬偕醫師性侵！學妹曝「加害者逼刪文」：我手邊都有證據

跑到超商「公然掏出來」...穿著褲子上下狂搓！店長一招淡定制伏

快訊／保四警官墜華陽吊橋亡！　民眾見深20m谷底躺人嚇傻

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

獨／感傷！女友遭賓士富少撞命危　他PO空蕩蕩房間：情人節快樂

屏東「自小客翻覆邊坡」釀6傷！5歲男童右眼腫脹

「黃金廊」瘋賞花　虎尾堤防交通大亂！警一天開10張罰單

超商妹「身體扭成C型」躲色狼　他3度下手噁辯：想確認是真愛嗎

菊花殘全身傷！闖豪宅遭屋主撞見落跑　他慘遭圍籬刺進屁屁哀號

花蓮開心農場電動車衝6米深大排　2遊客「油門當剎車」落水獲救

控遭台北馬偕醫師性侵！學妹曝「加害者逼刪文」：我手邊都有證據

跑到超商「公然掏出來」...穿著褲子上下狂搓！店長一招淡定制伏

快訊／保四警官墜華陽吊橋亡！　民眾見深20m谷底躺人嚇傻

徜徉歐洲王室花園！台北搜羅「5千株世界各地玫瑰」4／4前免費看

凌駕寶佳體系！台中兩大本土建商斥資逾百億　獵地1.6萬坪

《文森佐》宋仲基上演BL戀！台詞露骨：狂野地騎　親臉頰腐女嗨了

中彈下去領便當！　邊牧「聽ㄅㄧㄤˋ」慘叫→倒地：導演開飯沒？

登山領隊害夫墜谷慘死！她怒捶頭遭索賠542萬　法官見求償清單傻眼

南韓擴大AZ疫苗施打範圍！3月底開放65歲以上高齡者「優先接種」

中國6498萬人次接種疫苗　衛健委：質量通過WHO評估

小三汪聽爸聲秒「歪頭塞奶」視訊　正宮淪手機架：我是多餘的嗎？

50萬顆滯銷　日養殖業者用炸牡蠣販賣機救買氣

退休金備500萬！他問「夠用嗎」...網曝1關鍵：可省百來萬

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

護理師拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！

即／北市忠孝東路大樓命案！1男刀插胸口、臟器外露亡

無照富少母鞠躬道歉　3頁聲明曝：兒子正在接受治療

即／館長槍擊案「幕後金主」落網！

台11線車禍6人1死4傷　1人是柔道國手

死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸賺點閱

人妻收拾亡夫遺物　驚見鹹濕對話崩潰

車上突被開門持刀砍殺　樹林男滿身血跑超商求救

快訊／台北夜班保全電梯井直墜B3亡

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

台11線1死4傷！亞運培訓國手「酒駕」

快訊／保四警官墜彰化華陽吊橋亡！

女友遭無照富少開賓士猛撞命危…他臉書掛穩交心碎

更多熱門

相關新聞

雲林「土惡霸」砸門潑漆　警速逮8人

雲林「土惡霸」砸門潑漆　警速逮8人

雲林一名網友於臉書各地方社團貼文指出，虎尾「土惡霸」出沒，不僅傷人砸車更接著至被害人另一處所毀損大門鐵門，並持油漆潑灑鐵門及庭院，歡迎警察機關查辦。警方於網路巡邏時發現極為重視，文述之人囂張行徑視公權力於無物，虎尾警分局即成立專案並聯繫被害人製作警詢筆錄，並報請檢察官指揮偵辦。

雲林「土惡霸」囂張砸車！「尋仇車隊」瘋狂潑漆

雲林「土惡霸」囂張砸車！「尋仇車隊」瘋狂潑漆

高鐵雲林站旁設精彩館　增加親子休憩場域

高鐵雲林站旁設精彩館　增加親子休憩場域

4噸廢棄衣物丟防汛道路旁　無良男落網

4噸廢棄衣物丟防汛道路旁　無良男落網

民眾實名檢舉應有管理機制

民眾實名檢舉應有管理機制

關鍵字：

黃金風鈴木道路交通管理處罰條例虎尾鎮虎尾警分局

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

罔腰認了分手男友！「還住一起」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面