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社會 社會焦點 保障人權

4噸廢棄衣物丟防汛道路旁　無業男辯：別人搬家給的

▲警方調閱監視器鎖定一輛小貨車涉有重嫌，以車追人找到40多歲無業的陳姓男子（灰衣），陳男偵訊後坦承丟棄這批衣物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮崙仔溪橋仁德橋右岸上游的防汛道路旁，連月來陸續遭民眾利用小貨車載運大量的舊衣和彈簧床等廢棄物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮、斗南鎮快速道路下及多處偏郊的小道和防汛道路旁遭棄置大量近四公噸廢棄衣物，雲林縣環保局、斗南、虎尾警分局積極追查，今（18）日下午逮捕涉嫌丟置舊衣霧的陳姓嫌犯，偵訊後依《廢棄物清理法》移請環保局裁處。

日前台78線快速道路虎尾交流道往西機車專用道上，遭不肖民眾違法偷棄置大量的廢衣物，經雲林縣環保局在17日協請虎尾鎮公所清潔隊先行清理完畢，並持續追查溯源法辦。今18日上午，民眾持照片向環保局舉報，指出斗南鎮崙仔溪橋仁德橋右岸上游400公尺處的防汛道路旁，連月來陸續遭民眾利用小貨車載運大量的舊衣和彈簧床等廢棄衣物前往囤積棄置。

▲警方調閱監視器鎖定一輛小貨車涉有重嫌，以車追人找到40多歲無業的陳姓男子（灰衣），陳男偵訊後坦承丟棄這批衣物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方調閱監視器鎖定一輛小貨車涉有重嫌，以車追人找到40多歲無業的陳姓男子，陳男偵訊後坦承丟棄這批衣物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南、虎尾兩分局員警調閱監視器鎖定一輛小貨車涉有重嫌，以車追人找到40多歲無業的陳姓男子，陳男偵訊後坦承丟棄這批衣物，供稱衣物是人家搬家時給他的，他篩選後把不要的衣物隨機丟棄在偏僻道路。環保局環境衛生科科長廖崇圜表示，環保局將依廢棄物清理法第27條規定，處1200至6000元罰鍰，並追討代為清理相關費用。

▲警方調閱監視器鎖定一輛小貨車涉有重嫌，以車追人找到40多歲無業的陳姓男子（灰衣），陳男偵訊後坦承丟棄這批衣物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台78虎尾交流道下方機車專用道，遭不肖民眾違法偷棄置大量的廢衣物。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）

雲縣環保局長張喬維指出，防汛道路屬河川局管理，除將行文五河局函請加強管理，同時為維護地方的環保品質，也會同縣警局等相關單位協助追查，將對違反相關規定者，依據廢棄物清理法第27條規定裁處罰鍰，並追討相關費用，呼籲民眾切勿以身試法。

▲警方調閱監視器鎖定一輛小貨車涉有重嫌，以車追人找到40多歲無業的陳姓男子（灰衣），陳男偵訊後坦承丟棄這批衣物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲日前台78虎尾交流道下方機車專用道，遭不肖民眾違法偷棄置大量的廢衣物。（圖／翻攝自Facebook／虎尾人(讚)出來）
 

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