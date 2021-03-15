抽血瘀青腫一片！她轟護理師「一直戳沒良心」　網：手背真的痛

▲抽血留下的瘀青。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

許多人都有過抽血瘀青的經驗，有些人天生血管較不明顯，或是護理師經驗不足，都容易造成白挨針或瘀青腫脹的狀況。一名女子日前到醫院抽血，護理師一開始抽手臂內側的血管，但針頭進入以後卻抽不到血，「在裡面一直彎一直戳」，最後造成血管破裂，留下一大塊瘀青，她氣得直呼「護士真的很沒有良心！」

原PO在Dcard表示，護理師一開始找不到血管，仍持續用針頭在皮膚內鑽來鑽去，直到她實在忍不住了叫護理師暫停，對方才將針頭拔出，「一定要出聲制止你們才會停止嗎？這樣如果昏迷的病患，就是犧牲品還是讓你們實驗？」該護理師接著幫她打第二針再試一次，這次換成打在手背區域，但仍舊找不到血管，在裡面戳來戳去，最後留下一整片青綠色瘀血，還明顯腫脹，實在疼痛難耐。

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▲手背的疼痛感更明顯。（圖／翻攝自Dcard）



大約半小時過後，換了另一位護理師來幫原PO抽血，結果一次就成功，於是她懷疑是前一位護理師經驗不足，才會導致她白挨了2針，畢竟以前「從來沒有那樣痛過」，應該不是自己血管不好找的問題。

不少有相同經驗的網友在底下留言，「你好衰，不過那不是沒良心吧，是沒技術」、「有些抽不到血，針在裡面轉的真的超痛」、「尤其手背肉就很少，硬要抽那邊我真的快痛死。」也有一些護理人員表示，「人家菜鳥就還在learning，當每個醫師護士出生就會插管開刀扎針？」、「恭喜您成為菜鳥護理師的經驗值，您的付出將成就一位未來幫其他病患打針不會痛的護理人員。」