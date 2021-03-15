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嘉義5護理師爆拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！院方回應了

▲▼嘉義聖馬爾定醫院回應。（圖／記者陳羿妏翻攝）

▲針對護理師惡搞行為，嘉義聖馬爾定醫院回應了。（圖／院方提供）

記者陳羿妏、翁伊森／嘉義報導

嘉義聖馬爾定醫院5名護理師日前爆出，除了拍攝手術房內擺放整齊的染血紗布惡搞照，還偷拍女病患私處，PO於個人Instagram限時動態，引發外界譁然。對此，嘉義市衛生局表示將啟動調查，請當事人到局說明，而院方今（15日）也召開記者會緊急回應了！

5名護理師日前於個人Instagram帳號上PO出手術房工作照，其中除了有開刀中的病患、醫師，「醫療耗材」更成開玩笑的主角，像是稱擺放整齊的染血紗布像章魚燒，並以「好整齊」、「好療癒」形容滿是血跡的紗布，或將手術噴濺出來的血跡稱為「檳榔汁」。另外，其中一名謝姓護理師還不顧躺在手術台上的麻醉患者下體為裸露狀態，當場拍攝手術內畫面上傳限時動態。

▲醫生,醫師,手術,醫護人員,手術房,醫院,醫療,開刀。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲護理師拍攝手術房內的照片上傳Instagram引發譁然。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

對此，嘉義市衛生局副局長廖育瑋表示，目前將發公文請當事人到局說明，若醫療機構人員及其人員無故洩漏病患資訊，依《醫療法》103條可處5萬以上、25萬元以下罰鍰，而護理師若洩密，除依前條規定，另將依《護理人員法》33條處6000元以上，3萬以下罰鍰，並令限期改善，屆期未改善者，將處1個月以上、1年以下之停業處分。

根據院方聲明稿，以及護理部林姓特助受訪澄清指出，其中一名張姓護理師已自聖馬爾定醫院離職約三年，當時在院服務僅三個月左右，其照片並非於本院拍攝，而其餘四名護理師皆為本院現任護理師，任職平均為3、4年左右，其中三名護理師經查其照片均為工作自拍照，且皆屬上傳個人、非公開的Instagram帳號，雖未涉及隱私暴露，但畢竟是工作場域，仍會進行檢討。

至於謝姓護理師拍攝患者私密處照片， 院方表示，該照片已事隔2、3年，謝員表示忘記當初拍攝用意，目前已刪除照片，為避免相同事情再次發生，他們內部會深切反省，並規定一律不能攜帶手機。

另外，針對染血紗布被形容為「章魚燒」，林姓特助表示，由於開刀房手術涉及打開體腔，紗布不能遺留體內，護理師需將紗布仔細攤開擺放於盒子內，確保紗布有被完整保留下來，為手術上的必要程序。

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